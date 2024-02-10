ВС РФ нанесли удар ракетами «Искандер» по полигону ВСУ в Селидово на донецком направлении, где могли находиться 1500 украинских солдат, пишут российские СМИ.

Уточняется, что солдаты ВСУ проходили в Селидово боевое слаживание, чтобы попытаться деблокировать Авдеевку через несколько дней.

Экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук на своем Telegram-канале подтвердил ракетный удар в Селидово. «Прилеты были и в том числе кассетными боеприпасами. По погибшим и раненым информации пока точной нет… жду точные данные с места», - написал он.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян тоже написала про удар по полигону. «Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», - написала она в своем телеграм-канале. По ее словам, новый главком ВСУ Сырский якобы запретил разглашать информацию об этом инциденте.