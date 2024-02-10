Россия возьмется и за телеграм-каналы

️В Госдуме России предложили регистрировать телеграм-каналы как электронные СМИ. Об этом пишет депутат Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Он предложил регистрировать телеграм-каналы по аналогии с электронными СМИ (получение лицензии, доменного имени, наличие юрлица).

«Пока технологии, что может создать систему выполнения закона, то есть блокировки тех отдельных телеграм-каналов, которые не раскрыли своих редакторов, владельцев, пока у государства нет. Поэтому принимать закон пока невозможно. Как только она появится, я думаю, он будет принят.

И администраторы, и владельцы телеграм-каналов будут вынуждены раскрыть свои персональные данные в разумных пределах. Это будет, возможно, идти через регистрацию Роскомнадзора. Как некая аналогия с электронными СМИ», — объяснил Свинцов.