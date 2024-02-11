Боррель сочувствует азербайджанскому солдату

Отношения Евросоюз-Армения развиваются с положительной динамикой. Об этом на пресс-конференции сказал верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, существует потенциал для дальнейшего развития отношений ЕС-Армения: «Сегодня глава МИД Армении заявил, что его страна готова к большему сближению с ЕС. Сегодня мы приняли решение подготовить повестку сотрудничества. Это будет дорожная карта для дальнейшего прогресса наших амбициозных отношений».

Верховный представитель также отметил, что ЕС поддерживает повышение устойчивости в сфере транспорта, связи и энергетической безопасности Армении, а также участие Армении в Черноморском зеленом коридоре и других проектах регионального сообщения.

Боррель добавил, что сегодня с главой МИД Армении была обсуждена ситуация в регионе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Он сказал, что его проинформировали о последнем инциденте на границе.

«Вчера распространилась новость о том, что на границе ранен азербайджанский солдат. Это печально», - сказал он.

Боррель также добавил, что ЕС привержен достижению устойчивого и продолжительного мира в регионе, основанного на суверенитете, территориальной целостности и нерушимости границ.

Отметим, сегодня было проведено заседание Совета партнерства ЕС-Армения. Заседание Совета партнерства возглавил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, а армянскую делегацию - министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.