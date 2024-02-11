ЕС хочет укреплять военное сотрудничество с Арменией

«Я выразил желание расширить наше сотрудничество с Арменией в сфере безопасности и обороны». Об этом на пресс-конференции заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель.

«В ближайшие месяцы мы начнем диалог по вопросам внешнеполитической безопасности. Сегодняшняя встреча показала, что наши отношения крепче, чем когда-либо, и есть взаимная заинтересованность в развитии этих отношений», - подчеркнул Боррель.

Верховный представитель напомнил, что недавно был расширен состав наблюдательной миссии ЕС в Армении.

Отметим, что сегодня состоялось заседание Совета партнерства Евросоюз-Армения. Заседание прошло под председательством верховного представителя ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Жозепа Борреля, а армянскую делегацию возглавил на нем министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян.