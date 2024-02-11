Чистки от Бердымухамедова

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 9 февраля на расширенном заседании правительства, где были подведены итоги ушедшего года и поставлены планы на 2024 год, объявил о кадровых перестановках в Кабмине. В частности, он поменял глав четырех министерств: строительства и архитектуры, образования, сельского хозяйства и здравоохранения и медицинской промышленности.

Во всех случаях теперь уже бывшие члены правительства уволены с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Однако где именно они продолжат карьеру, не уточняется.

Также Бердымухамедов распорядился уволить 8 хякимов (глав областей) страны.