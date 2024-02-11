Украину убивают из-за Рюриков, Екатерины и Ленина слово публицисту
Интервью президента Путина с Такером Карлсоном продолжает будоражить мировую политически активную общественность, даже несмотря на то, что, по меркам современных СМИ, после него прошло уже немало времени.
В первую очередь, предлагаю внести ясность: никакого отношения к журналистике это интервью не имело, поскольку мы были свидетелями диалога если не единомышленников и союзников, то, как минимум, близких к этим определениям собеседников.
Изумленное лицо Карлсона
Такер Карлсон известен своими ультраправыми взглядами, представители которых - так уж повелось! - всегда с большим пониманием относились и до сих пор относятся к деятельности Владимира Путина. То есть, они не то чтобы прямо-таки за Россию, но, в то же время, против оказания помощи Украине, отсутствие которой в сложившейся ситуации грозит концу ее государственности.
Изоляционистская позиция ультраправых (в нашем случае, трампистов) основана на какой-то лучезарной уверенности в том, что Путина можно уговорить прекратить войну, для чего, в первую очередь, необходимо прекратить поставки оружия Украине.
На вопросы, каким образом отсутствие оружия у одной из воюющих сторон может вызвать у другой желание садиться за стол переговоров, и есть ли в мировой истории такие прецеденты, ультраправые предпочитают не отвечать...
Интервью Путина Такеру Карлсону – это не рупор для свободы слова, а, по факту, трибуна для монолога лидера Кремля, о чем наглядно свидетельствует предварительное видеообращение американского шоумена о его планах побеседовать с президентом РФ.
Очевидно, что о Путине Такер Карлсон отзывался куда позитивней или, как минимум, нейтральней, чем о президенте Владимире Зеленском, которого американский шоумен стабильно подвергает резкой критике.
И, тем не менее, совсем непохоже, что двухчасовая беседа с Владимиром Путиным оправдала ожидания Карлсона. Временами изумленное выражение его лица наглядно говорило о том, что он ну никак не ожидал услышать то, что услышал. Подтверждение этому можно найти в отдельных комментариях Карлсона, сделанных уже после его интервью с президентом России.
В первую очередь это касается главного вопроса - почему Россия вторглась в Украину? И в самом деле, должна же быть какая-то осязаемая причина, которую можно потрогать руками. Ведь война в Украине – не какой-нибудь мелкий приграничный конфликт, практически не оказывающий влияния на жизнь вовлеченных в него государств, а жесточайшая, тотальная война на уничтожение, где за два месяца гибнет больше людей, чем в Афганистане за пятнадцать лет, а за полгода – больше, чем за восемь лет войны во Вьетнаме.
Война с беззубым, пожилым и международным клубом
«Ну, не может у такой кровавой мясорубки не быть сверхубедительной, конкретной причины, - уверен прагматичный американец Такер Карлсон. – Не могла же самая полномасштабная война в XXI веке начаться без очень-очень веских причин?!..».
К примеру, война в Ираке имела конкретные причины. И пусть информация о том, что Саддам Хуссейн располагал оружием массового поражения, оказалась в итоге ошибочной.
Но причина-то была реальной, а жертвы - оправданными!
Вот и в нашем случае любой американский трампист или европейский марилепеновец убежден, что у России были очень серьезные причины вторгнуться в Украину, - иначе зачем это было нужно?
Кстати, именно на этом неподтвержденным фактами умозаключении основана идеология крайне правых, в соответствии с которой необходимо как можно скорее прекратить военную помощь Украине и начать переговоры с Россией.
Такер Карлсон и аудитория, для которой он, собственно, и делал интервью с Путиным, ожидали от президента России исчерпывающих свидетельств того, что Украина и Запад конкретно угрожали России, причем угрозы эти были настолько очевидными и экзистенциальными, что у Кремля просто не оставалось иного выхода, кроме как сыграть на опережение и вторгнуться на территорию суверенного государства.
Но на самом деле, какими бы прагматичными ни казались аргументы Кремля, стоит им только столкнуться с реалиями, как они сразу рассыпаются.
Никто Украину в НАТО принимать не собирался. Но даже если бы это произошло, что это добавило бы с точки зрения «подлетного времени ракет», под страхом которого, посредством телеящика, зомбировались десятки миллионов россиян? И какое это вообще имело значение, учитывая, что все приграничные с Россией страны Восточной Европы, а также Турция – полноправные члены Североатлантического альянса?
Демонизировав НАТО в образе «врага России №1», русские то ли не хотят, то ли не могут понять, что Североатлантический блок в своем нынешнем виде – это беззубый, пожилой и престижный международный клуб, в который европейские страны рвутся исключительно из соображений престижа, чтобы увеличить в глазах потенциальных инвесторов собственную привлекательность.
Если есть сомневающиеся в том, что у руководства НАТО и в мыслях не было желания воевать с Россией, то сегодня, когда выяснилось, что в Европе, кроме Великобритании и Польши, нет ни одной боеспособной армии, и что Евросоюз тупо перестал производить оружие и боеприпасы, все вопросы должны быть сняты, как говорится, по умолчанию.
Россия разрушает Украину из-за Рюриков, Екатерины и Ульянова-Ленина?
То же самое можно сказать о реальных и вымышленных обидах Путина на альянс. Почему Россию не приняли в НАТО? Да потому, что Россия стремилась в альянс на своих, привилегированных условиях. Чтобы вообще без реформ и даже без попыток соответствовать стандартам НАТО.
Ну и, конечно, чтоб иметь там «особое мнение».
Можете представить себе путинскую Россию, которая спокойно реагирует на то, что ее голос в этом военном блоке равен голосам Чехии, Словении или, скажем, Эстонии? Так и вижу презрительную усмешку россиян. Да ладно вам, где мы, и где Эстония?!.. Словом, понятно, что Россия могла стать членом НАТО только в сценарии художественного фильма в стиле «фэнтэзи».
Все остальные «аргументированные» обиды Путина на НАТО – из той же оперы. Их легко опровергнуть в любых дебатах.
Но в том-то и дело, что для Такера Карлсона и многомиллионной аудитории его единомышленников сказанного Путиными было бы вполне достаточно, чтобы вначале завести мантру о том, что «Россию обидели», «Интересы Москвы не учитываются», «Путину надо идти на уступки», после чего согласиться, что даже гипотетическое желание России вступить в НАТО – вполне достаточный повод для вынашивания планов по ее уничтожению.
Позиция имперская и иезуитская, к тому же, но в целом понятная и имеющая в основе пусть извращенную, но, все-таки, логику.
Каково же было удивление Карлсона, когда на его вопрос, почему Россия вторглась в Украину, он получил не хоть какие-то практические объяснения, а получасовую лекцию по истории России, основанную на конспектах специалистов Института истории АН РФ.
Судя по комментариям Карлсона, для него это стало полной неожиданностью. Впрочем, когда на твой вопрос о причинах кровопролитной войны в XXI веке тебя погружают в историю средних веков, есть от чего попасть в замешательство.
И лишь спустя минут тридцать до Карлсона дошло, что за разговорами о коварном НАТО и подлетном времени ракет на самом деле скрывает российская политическая элита. Он, наконец-то, понял, что исторические экскурсы президента Путина – это не попытка уйти от ответа, как первоначально предполагал американский интервьюер.
Это и есть ответ!
И что же в итоге выясняется? Что в самой страшной за последние 80 лет войне, на которой погибли уже сотни тысяч человек, Россия последовательно и целенаправленно разрушает Украину из-за Рюриков, Екатерины и Ульянова-Ленина?
Чтобы вернуть ее к границам XIII века?
Судя по очумелому выражению лица Такера Карлсона, даже для него это оказалось слишком...
И в завершении немного об этногенезе
О том, чего никак не хотят понять в России, и из-за чего теперь уже почти официально в Украине льются реки крови.
Что такое нация? Кто и как определяет это понятие? И, наконец, когда именно можно говорить о том, существует ли она или нет?
На самом деле, нация – это не объективная данность, не константа, как, например, раса. С расой все проще. К примеру, вы родились белым, черным или желтым, и это очевидный факт, который невозможно не только отрицать, но и интерпретировать.
В случае же с нацией все сложнее. Нация – это когда та или иная общность людей считает себя таковой. То есть, это не генетический анализ, который еще неизвестно что покажет, а убеждение людей в том, что они являются таковыми.
Других аргументов быть не может.
А потому, неважно, что было при царе Горохе, не принципиально, что русские, украинцы и белорусы были когда-то родственными племенами. Со временем и родственники расходятся по своим дорогам, тем более что примеров тому – сотни. Те же германцы, которые постепенно превратились в десятки разных наций. Или южные славяне, ставшие современными сербами, хорватами, боснийцами и черногорцами…
Из большого народа, который тысячу лет назад был единым, выросли три разные нации – русские, украинцы и белорусы. Таким образом, сама по себе постановка вопроса «украинцы были русскими» изначально некорректна. Русские и украинцы когда-то были едиными, но со временем каждый из них пошел своим путем.
В результате, сегодняшние 45 миллионов граждан Украины ощущают себя не частью России, не некоей «разновидностью русских», а отдельной украинской нацией. И это единственный критерий, который можно и нужно принимать во внимание.
И, конечно же, сотни тысяч человек не должны гибнуть за то, что пятьсот лет назад их далекие предки пошли каждый своим путем.
Похоже, это понял даже Такер Карлсон.