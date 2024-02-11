Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 19:33

Интервью президента Путина с Такером Карлсоном продолжает будоражить мировую политически активную общественность, даже несмотря на то, что, по меркам современных СМИ, после него прошло уже немало времени. В первую очередь, предлагаю внести ясность: никакого отношения к журналистике это интервью не имело, поскольку мы были свидетелями диалога если не единомышленников и союзников, то, как минимум, близких к этим определениям собеседников.

Изумленное лицо Карлсона Такер Карлсон известен своими ультраправыми взглядами, представители которых - так уж повелось! - всегда с большим пониманием относились и до сих пор относятся к деятельности Владимира Путина. То есть, они не то чтобы прямо-таки за Россию, но, в то же время, против оказания помощи Украине, отсутствие которой в сложившейся ситуации грозит концу ее государственности. Изоляционистская позиция ультраправых (в нашем случае, трампистов) основана на какой-то лучезарной уверенности в том, что Путина можно уговорить прекратить войну, для чего, в первую очередь, необходимо прекратить поставки оружия Украине. На вопросы, каким образом отсутствие оружия у одной из воюющих сторон может вызвать у другой желание садиться за стол переговоров, и есть ли в мировой истории такие прецеденты, ультраправые предпочитают не отвечать... Интервью Путина Такеру Карлсону – это не рупор для свободы слова, а, по факту, трибуна для монолога лидера Кремля, о чем наглядно свидетельствует предварительное видеообращение американского шоумена о его планах побеседовать с президентом РФ. Очевидно, что о Путине Такер Карлсон отзывался куда позитивней или, как минимум, нейтральней, чем о президенте Владимире Зеленском, которого американский шоумен стабильно подвергает резкой критике.

И, тем не менее, совсем непохоже, что двухчасовая беседа с Владимиром Путиным оправдала ожидания Карлсона. Временами изумленное выражение его лица наглядно говорило о том, что он ну никак не ожидал услышать то, что услышал. Подтверждение этому можно найти в отдельных комментариях Карлсона, сделанных уже после его интервью с президентом России. В первую очередь это касается главного вопроса - почему Россия вторглась в Украину? И в самом деле, должна же быть какая-то осязаемая причина, которую можно потрогать руками. Ведь война в Украине – не какой-нибудь мелкий приграничный конфликт, практически не оказывающий влияния на жизнь вовлеченных в него государств, а жесточайшая, тотальная война на уничтожение, где за два месяца гибнет больше людей, чем в Афганистане за пятнадцать лет, а за полгода – больше, чем за восемь лет войны во Вьетнаме. Война с беззубым, пожилым и международным клубом «Ну, не может у такой кровавой мясорубки не быть сверхубедительной, конкретной причины, - уверен прагматичный американец Такер Карлсон. – Не могла же самая полномасштабная война в XXI веке начаться без очень-очень веских причин?!..». К примеру, война в Ираке имела конкретные причины. И пусть информация о том, что Саддам Хуссейн располагал оружием массового поражения, оказалась в итоге ошибочной. Но причина-то была реальной, а жертвы - оправданными! Вот и в нашем случае любой американский трампист или европейский марилепеновец убежден, что у России были очень серьезные причины вторгнуться в Украину, - иначе зачем это было нужно? Кстати, именно на этом неподтвержденным фактами умозаключении основана идеология крайне правых, в соответствии с которой необходимо как можно скорее прекратить военную помощь Украине и начать переговоры с Россией. Такер Карлсон и аудитория, для которой он, собственно, и делал интервью с Путиным, ожидали от президента России исчерпывающих свидетельств того, что Украина и Запад конкретно угрожали России, причем угрозы эти были настолько очевидными и экзистенциальными, что у Кремля просто не оставалось иного выхода, кроме как сыграть на опережение и вторгнуться на территорию суверенного государства.

Но на самом деле, какими бы прагматичными ни казались аргументы Кремля, стоит им только столкнуться с реалиями, как они сразу рассыпаются. Никто Украину в НАТО принимать не собирался. Но даже если бы это произошло, что это добавило бы с точки зрения «подлетного времени ракет», под страхом которого, посредством телеящика, зомбировались десятки миллионов россиян? И какое это вообще имело значение, учитывая, что все приграничные с Россией страны Восточной Европы, а также Турция – полноправные члены Североатлантического альянса? Демонизировав НАТО в образе «врага России №1», русские то ли не хотят, то ли не могут понять, что Североатлантический блок в своем нынешнем виде – это беззубый, пожилой и престижный международный клуб, в который европейские страны рвутся исключительно из соображений престижа, чтобы увеличить в глазах потенциальных инвесторов собственную привлекательность. Если есть сомневающиеся в том, что у руководства НАТО и в мыслях не было желания воевать с Россией, то сегодня, когда выяснилось, что в Европе, кроме Великобритании и Польши, нет ни одной боеспособной армии, и что Евросоюз тупо перестал производить оружие и боеприпасы, все вопросы должны быть сняты, как говорится, по умолчанию. Россия разрушает Украину из-за Рюриков, Екатерины и Ульянова-Ленина? То же самое можно сказать о реальных и вымышленных обидах Путина на альянс. Почему Россию не приняли в НАТО? Да потому, что Россия стремилась в альянс на своих, привилегированных условиях. Чтобы вообще без реформ и даже без попыток соответствовать стандартам НАТО. Ну и, конечно, чтоб иметь там «особое мнение». Можете представить себе путинскую Россию, которая спокойно реагирует на то, что ее голос в этом военном блоке равен голосам Чехии, Словении или, скажем, Эстонии? Так и вижу презрительную усмешку россиян. Да ладно вам, где мы, и где Эстония?!.. Словом, понятно, что Россия могла стать членом НАТО только в сценарии художественного фильма в стиле «фэнтэзи».

Все остальные «аргументированные» обиды Путина на НАТО – из той же оперы. Их легко опровергнуть в любых дебатах. Но в том-то и дело, что для Такера Карлсона и многомиллионной аудитории его единомышленников сказанного Путиными было бы вполне достаточно, чтобы вначале завести мантру о том, что «Россию обидели», «Интересы Москвы не учитываются», «Путину надо идти на уступки», после чего согласиться, что даже гипотетическое желание России вступить в НАТО – вполне достаточный повод для вынашивания планов по ее уничтожению. Позиция имперская и иезуитская, к тому же, но в целом понятная и имеющая в основе пусть извращенную, но, все-таки, логику. Каково же было удивление Карлсона, когда на его вопрос, почему Россия вторглась в Украину, он получил не хоть какие-то практические объяснения, а получасовую лекцию по истории России, основанную на конспектах специалистов Института истории АН РФ. Судя по комментариям Карлсона, для него это стало полной неожиданностью. Впрочем, когда на твой вопрос о причинах кровопролитной войны в XXI веке тебя погружают в историю средних веков, есть от чего попасть в замешательство.

И лишь спустя минут тридцать до Карлсона дошло, что за разговорами о коварном НАТО и подлетном времени ракет на самом деле скрывает российская политическая элита. Он, наконец-то, понял, что исторические экскурсы президента Путина – это не попытка уйти от ответа, как первоначально предполагал американский интервьюер. Это и есть ответ! И что же в итоге выясняется? Что в самой страшной за последние 80 лет войне, на которой погибли уже сотни тысяч человек, Россия последовательно и целенаправленно разрушает Украину из-за Рюриков, Екатерины и Ульянова-Ленина? Чтобы вернуть ее к границам XIII века? Судя по очумелому выражению лица Такера Карлсона, даже для него это оказалось слишком... И в завершении немного об этногенезе О том, чего никак не хотят понять в России, и из-за чего теперь уже почти официально в Украине льются реки крови. Что такое нация? Кто и как определяет это понятие? И, наконец, когда именно можно говорить о том, существует ли она или нет? На самом деле, нация – это не объективная данность, не константа, как, например, раса. С расой все проще. К примеру, вы родились белым, черным или желтым, и это очевидный факт, который невозможно не только отрицать, но и интерпретировать. В случае же с нацией все сложнее. Нация – это когда та или иная общность людей считает себя таковой. То есть, это не генетический анализ, который еще неизвестно что покажет, а убеждение людей в том, что они являются таковыми.