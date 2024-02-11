Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:51

Загадочная смерть Хоссейна Джахангири, советника и переводчика иранского посольства в России, продолжает обсуждаться в экспертных кругах. Не исключается, что дипломата отравили — предположительно, за разглашение секретной информации о военных связях Кремля с Ираном. Первую новость о смерти Джахангири распространили телеграм-каналы, близкие к российским спецслужбам. По их данным, дипломат отправился в фитнес-центр торгового центра недалеко от своей резиденции на Пятницком шоссе. Там около 18.00 ему стало плохо, и он потерял сознание. Бригаде скорой помощи не удалось спасти жизнь мужчины. Причиной смерти 56-летнего Джахангири назвали внезапный сердечный приступ.

Но Институт Роберта Лансинга (RLI) утверждает, что инцидент может быть связан с секретной информацией, недавно «слитой» хакерами, — о связях Кремля с иранскими оборонными компаниями. Из этих секретных документов выяснилось, что Россия купила у Ирана 6 тысяч беспилотников-камикадзе «Шахед-136» по 193 тысячи долларов за единицу для использования против Украины. Кроме того, подписан контракт на закупку 677 реактивных дронов «Шахед-238» в год на сумму 1,4 миллиона долларов. Утекли в интернет и документы, касающиеся тактико-технических показателей дронов. Институт Роберта Лансинга сообщает, что Тегеран скептически отнесся к версии российской стороны о смерти Джахангири и запросил у Кремля образцы крови умершего для проведения токсикологической экспертизы. Джахангири принимал участие во всех важнейших встречах иранских делегаций в России. Он вел переговоры с «Хезболлой», ХАМАС и Афганистаном. Принимал непосредственное участие во всех ключевых переговорах с участием иранской стороны.

Предполагается, что россияне могли заподозрить «чересчур информированного» Джахангири в утечке информации. Его психологическое состояние после потери россиянки-жены, умершей от рака, могло сделать эту вероятность еще более высокой. Сообщается, что в ходе неформальных бесед с дипломатами МИД России пытается убедить, что смерть дипломата не повлияет на отношения с Ираном. Смерть Джахангири напоминает дело Александра Перепеличного, который был устранен российскими спецслужбами в Лондоне в 2012 году. Перепеличный критиковал Кремль и помог разоблачить схему отмывания денег, в которой участвовали как мафия, так и российское государство. Он был одним из основных поставщиков компромата на российских высокопоставленных чиновников, связанных со смертью адвоката Сергея Магнитского. Перепеличный был убит ядом Gelsemium elegans, вызывающим сердечные приступы. Не исключено, что причиной смерти Джахангири также мог стать алюминий, содержащий яд. Таким образом, существует вероятность того, что отравление иранского советника могло быть организовано подразделением ФСБ, которое имеет в своем арсенале боевые яды и уже продемонстрировало их применение, например, в случае с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным.

Институт Роберта Лансинга также упоминает предыдущие подозрительные смерти российских дипломатов и бывших офицеров разведки. 26 декабря 2016 года бывший высокопоставленный офицер КГБ Олег Еровинкин был найден мертвым на заднем сиденье своего автомобиля в Москве. Предположительно, он умер от сердечного приступа, хотя в морге не сообщили причину смерти. Имя Еровинкина также связано с бывшим британским агентом Кристофером Стилом, автором скандального досье на президента Дональда Трампа. 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке скончался 64-летний представитель России в ООН Виталий Чуркин. По первым данным, он умер от сердечного приступа, однако после вскрытия врачи заявили, что необходимы дополнительные обследования, чтобы исключить возможные причины отравления. 8 ноября 2016 года российский дипломат Сергей Кривов был найден без сознания на полу российского консульства в Нью-Йорке в день президентских выборов в США. Кривов получил травму головы и скончался на месте до приезда скорой помощи. По данным судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался из-за внутреннего кровотечения, связанного с опухолью головы. Позже российское посольство изменило версию и заговорило о сердечном приступе. Кривов отвечал за контрразведку.