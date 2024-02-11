Эльяс Шафиев, собкор 20:20

В Россию из США приехал еще один «независимый журналист» — вслед за скандальным Такером Карлсоном, экс-сотрудником канала Fox News и сторонником Дональда Трампа. Американец Патрик Ланкастер, называющий себя «независимым журналистом и блогером», подготовил репортаж о бывших украинских военнослужащих, перешедших на сторону российской армии. Его репортаж цитируют и распространяют многочисленные российские СМИ.

Ланкастер, к слову, является ветераном Военно-морских сил США. Ему предоставили возможность поговорить с шестью бывшими украинскими солдатами, воюющими на стороне российской армии. Один из них - старший прапорщик Николай Захарченко. Он родом из Донецка. Кадровый военный, в украинской армии служил с 1998 года. На момент вторжения России в Украину состоял в 12-й бригаде спецназа ВСУ, в состав которой входил знаменитый полк «Азов». «Сдался в плен в Мариуполе 20 мая 2022 года, вышел с «Азовстали, - рассказывает он. - Попал в сборный пункт пленных в поселке Еленовка. Двадцать дней находился там, потом перевели. Время все обдумать было много. Я видел своими глазами, как относились «азовцы» к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с мирными жителями, грабили магазины».