Еще один журналист - друг Трампа приехал к Путину Америка сходит с ума
В Россию из США приехал еще один «независимый журналист» — вслед за скандальным Такером Карлсоном, экс-сотрудником канала Fox News и сторонником Дональда Трампа.
Американец Патрик Ланкастер, называющий себя «независимым журналистом и блогером», подготовил репортаж о бывших украинских военнослужащих, перешедших на сторону российской армии. Его репортаж цитируют и распространяют многочисленные российские СМИ.
Ланкастер, к слову, является ветераном Военно-морских сил США. Ему предоставили возможность поговорить с шестью бывшими украинскими солдатами, воюющими на стороне российской армии.
Один из них - старший прапорщик Николай Захарченко. Он родом из Донецка. Кадровый военный, в украинской армии служил с 1998 года. На момент вторжения России в Украину состоял в 12-й бригаде спецназа ВСУ, в состав которой входил знаменитый полк «Азов».
«Сдался в плен в Мариуполе 20 мая 2022 года, вышел с «Азовстали, - рассказывает он. - Попал в сборный пункт пленных в поселке Еленовка. Двадцать дней находился там, потом перевели. Время все обдумать было много. Я видел своими глазами, как относились «азовцы» к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с мирными жителями, грабили магазины».
Другой военнослужащий Евгений Кравченко из Харьковской области рассказал, что «душа к украинской армии не лежала», и что «видел, какова она изнутри».
«На момент начала войны находился в отпуске, поехал к знакомым, оказался на территории ЛНР. Тогда я понял, что вот мой шанс покинуть украинскую армию и принять сторону тех, кто мне ближе по духу», — добавляет военный.
Отметим, что Патрика Ланкастера заметили в Карабахе во время 44-дневной войны осенью 2020 года. Он въехал в регион через Армению ближе к концу военных действий и сделал видеорепортажи из оккупированных Лачина и Ханкенди. Журналист, в частности, заснял, как армяне, покидая Кельбаджар, массово сжигали дома и вырубали деревья.
Позже Ланкастер отправился в Ереван, где сообщил о протестах против Никола Пашиняна. В этих репортажах говорилось об американских наемниках, воюющих на стороне армян в Карабахе, попытках Армении переправить в Карабах оружие и солдат в штатском через Лачинский коридор.