Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:32

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков призвал россиян поднимать экономику страны за свои деньги. По его словам, мер господдержки недостаточно, чтобы обеспечить экономический рост России, и для этого нужно задействовать средства граждан. Что примечательно – за последний месяц подобные призывы с самого верха прозвучали в России уже трижды. Сначала об этом говорил российский министр финансов Антон Силуанов, затем заместитель правительства РФ Марат Хуснуллин и вот теперь - Иван Чебесков. В российских реалиях это означает только одно: 400 миллиардов долларов сбережений граждан - а то и в полтора раза больше, учитывая то, как неохотно россияне делятся сведениями о своих накоплениях с государством, что и правильно, целее будут - не дают покоя экономическому блоку Кремля. Руки чешутся изъять у податного сословия эти деньги, которым кремляне найдут лучшее применение, чем «глубинный народ».

И здесь встают сразу два вопроса. Первый: как сочетается то, что по официальной версии западные санкции России нипочем, и российская экономика демонстрирует уверенный рост, – и то, что меры государственной поддержки этой экономики вдруг перестали работать? И второй – а готовы ли простые граждане подставить Кремлю финансовое плечо? В интервью Такеру Карлсону на прошедшей неделе Владимир Путин по ходу своих затянутых монологов торжествующе заявил, что российская экономика сейчас растет быстрее всех в Европе. И если судить по данным МВФ, это вполне соответствует действительности, поскольку также на прошлой неделе Международный валютный фонд признал стойкость российской экономики, повысив прогноз ее роста на 2024 год с 1,1% до 2,6%. Но что это за рост? Отражённый в статистике рост валового внутреннего продукта (ВВП) обеспечен производством танков и снарядов, которые затем уничтожаются на Донбассе, и это вряд ли можно считать продуктивной тратой ресурсов. Стратегия Запада состояла в том, чтобы не взять российскую экономику в осаду, а устроить с ней игру в кошки-мышки: ограничить доступ к технологиям, повысить расходы, сократить доходы и таким образом превратить конфликт в неподъемную ношу в долгосрочной перспективе. В принципе – это у него вполне получилось. Лучше всего это иллюстрирует введенный на Западе «потолок цены» на российскую нефть. Его разрабатывали долго, порядка полугода. И еще около полугода вводили в действие. Очень аккуратно и с готовностью немедленно откатить назад и пересмотреть параметры всей программы.

В итоге «потолок» выполнил две взаимоисключающие задачи: фактически оставил всю российскую нефть на рынке, тем самым гарантировав рынок от шоков, связанных с дефицитом, но с другой стороны, радикально - фактически вдвое – снизив поступления в российский бюджет нефтегазовых доходов. Параллельно с этим «потолок» существенно усложнил жизнь всем российским компаниям и операторам - «поворот на восток» оказался чудовищно затратным. Пришлось покупать списанный металлолом - танкеры, пришлось создавать очень сложные обменные цепочки конвертации мусорных туземных валют хоть во что-то приличное. Причем коррупционность этих схем запредельна - скажем, почти половина комиссионных за конвертацию рупий в доллары приходится тратить на бакшиш для чиновников Индии и ОАЭ, которые выписывают на каждую обменную операцию разрешения. В общем, «потолок» создал крайне любопытный баланс - интересы Запада оказались защищены им максимально, интересы России были ущемлены до предела. Все это и создает ситуацию, когда рост экономики на бумаге есть – а денег в казне становится все меньше. Отсюда – и пристальные взоры российского правительства на накопления граждан.