Экономика России растет за счет танков, которые подбивают на Донбассе главная тема
Замминистра финансов РФ Иван Чебесков призвал россиян поднимать экономику страны за свои деньги. По его словам, мер господдержки недостаточно, чтобы обеспечить экономический рост России, и для этого нужно задействовать средства граждан.
Что примечательно – за последний месяц подобные призывы с самого верха прозвучали в России уже трижды. Сначала об этом говорил российский министр финансов Антон Силуанов, затем заместитель правительства РФ Марат Хуснуллин и вот теперь - Иван Чебесков.
В российских реалиях это означает только одно: 400 миллиардов долларов сбережений граждан - а то и в полтора раза больше, учитывая то, как неохотно россияне делятся сведениями о своих накоплениях с государством, что и правильно, целее будут - не дают покоя экономическому блоку Кремля. Руки чешутся изъять у податного сословия эти деньги, которым кремляне найдут лучшее применение, чем «глубинный народ».
И здесь встают сразу два вопроса. Первый: как сочетается то, что по официальной версии западные санкции России нипочем, и российская экономика демонстрирует уверенный рост, – и то, что меры государственной поддержки этой экономики вдруг перестали работать? И второй – а готовы ли простые граждане подставить Кремлю финансовое плечо?
В интервью Такеру Карлсону на прошедшей неделе Владимир Путин по ходу своих затянутых монологов торжествующе заявил, что российская экономика сейчас растет быстрее всех в Европе. И если судить по данным МВФ, это вполне соответствует действительности, поскольку также на прошлой неделе Международный валютный фонд признал стойкость российской экономики, повысив прогноз ее роста на 2024 год с 1,1% до 2,6%.
Но что это за рост? Отражённый в статистике рост валового внутреннего продукта (ВВП) обеспечен производством танков и снарядов, которые затем уничтожаются на Донбассе, и это вряд ли можно считать продуктивной тратой ресурсов. Стратегия Запада состояла в том, чтобы не взять российскую экономику в осаду, а устроить с ней игру в кошки-мышки: ограничить доступ к технологиям, повысить расходы, сократить доходы и таким образом превратить конфликт в неподъемную ношу в долгосрочной перспективе. В принципе – это у него вполне получилось.
Лучше всего это иллюстрирует введенный на Западе «потолок цены» на российскую нефть. Его разрабатывали долго, порядка полугода. И еще около полугода вводили в действие. Очень аккуратно и с готовностью немедленно откатить назад и пересмотреть параметры всей программы.
В итоге «потолок» выполнил две взаимоисключающие задачи: фактически оставил всю российскую нефть на рынке, тем самым гарантировав рынок от шоков, связанных с дефицитом, но с другой стороны, радикально - фактически вдвое – снизив поступления в российский бюджет нефтегазовых доходов.
Параллельно с этим «потолок» существенно усложнил жизнь всем российским компаниям и операторам - «поворот на восток» оказался чудовищно затратным. Пришлось покупать списанный металлолом - танкеры, пришлось создавать очень сложные обменные цепочки конвертации мусорных туземных валют хоть во что-то приличное. Причем коррупционность этих схем запредельна - скажем, почти половина комиссионных за конвертацию рупий в доллары приходится тратить на бакшиш для чиновников Индии и ОАЭ, которые выписывают на каждую обменную операцию разрешения.
В общем, «потолок» создал крайне любопытный баланс - интересы Запада оказались защищены им максимально, интересы России были ущемлены до предела. Все это и создает ситуацию, когда рост экономики на бумаге есть – а денег в казне становится все меньше. Отсюда – и пристальные взоры российского правительства на накопления граждан.
Но здесь-то и начинаются проблемы, поскольку российские граждане, как бы они, по официальной версии, в едином порыве не консолидировались с властью – свои деньги доверять ей категорически отказываются. По одной простой причине – вся история новейшей российской политической элиты – это история «развода» простых граждан на деньги: от замороженных советских вкладов до ваучеров имени Чубайса, от якобы «негосударственных» финансовых пирамид до махинаций с деньгами Пенсионного фонда.
Условий для частного инвестирования в России нет, и к созданию правового института таких инвестиций правительство так и не приступало. Все в этой сфере либо полулегально – либо примитивно и архаично. Число россиян, владеющих ценными бумагами – различного рода акциями, облигациями федерального займа и так далее, вроде как и приличное, 14% (для сравнения – в США таких 55%). Но назвать их инвесторами можно лишь условно - так как там или депозит занимает львиную долю сбережений, или размер счета такой, что на него сам же инвестор сможет в лучшем случае прожить лишь пару месяцев.
К тому же и среднемесячные доходы россиян далеко не таковы, чтобы становиться инвесторами, – тут бы на более-менее сносную продуктовую корзину хватило. Да и элементарной финансовой грамотности населению не хватает. Требуются десятилетия планомерной работы для переламывания этой ситуации – чем правительство заниматься не собирается. И времени у него на это нет.
Поэтому все будет как всегда – методом принуждения население будут заставлять приобретать облигации какого-нибудь «военного займа». Под непонятный процент и с невнятными сроками погашения. Других инструментов у Кремля попросту нет.