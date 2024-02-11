Иран обратился к Азербайджану и Армении

Иран обеспокоен ростом напряженности на границе между Азербайджаном и Арменией, заявил официальный представитель МИД ИРИ Нассер Канаани.

В своем заявлении Канаани призвал Ереван и Баку проявлять сдержанность, передает агентство IRNA.

Диалог и дипломатия являются единственным путем к устойчивому и постоянному миру в Кавказском регионе, подчеркнул дипломат, призвав обе страны ускорить усилия по достижению мирного соглашения.