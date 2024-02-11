Сырский: Украина должна освободить все свои земли
Украине нужно завершить войну выходом на свои границы, иного выхода нет, заявил главком ВСУ Александр Сырский.
Он подчеркнул, что Украина перешла на новый этап войны - оборонная операция вместо наступления.
«В 2014 году понимал, что война между Украиной и Россией будет долговременной. Потери россиян в 7-8 раз превосходят украинские потери. Жизнь солдата – главная ценность. Готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом», - подчеркнул Сырский.