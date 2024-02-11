Генсек ВТО поздравил Алиева

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах, сообщает официальный сайт главы государства. Об этом сообщает haqqin.az.

В своем письме Пололикашвили отметил, что победа Алиева демонстрирует веру и доверие азербайджанского народа к его лидерству и стратегии.

По его словам, под руководством Алиева Азербайджан добился значительных успехов в различных сферах, в том числе в сфере туризма, и эти достижения способствовали развитию страны.

«Ваша высокая направленность на экономическое развитие, приверженность поощрению культурного разнообразия и развитию устойчивого туризма гармонично сочетаются с целями и ценностями, отстаиваемыми Всемирной туристской организацией ООН», - отметил глава UNWTO, выразив уверенность, что под руководством Алиева «Азербайджан и впредь будет вносить вклад в международный туризм».

По его словам, в UNWTO надеются на дальнейшее укрепление сотрудничества с Азербайджаном и готовы поддержать деятельность Ильхама Алиева в направлении развития туристической сферы, а также продвижения устойчивого и ответственного туризма, которым могут воспользоваться как местные сообщества, так и более широкий международный туристический сектор.

Пололикашвили выразил уверенность, что «руководство Ильхама Алиева продолжит вносить вклад в дальнейшее развитие Азербайджана».