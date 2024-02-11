Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что из «всех троих занятых в этой истории» - Украины, России и США – добиться мира хочет президент России Владимир Путин.

Ранее Арестович не раз делал заявления в поддержку российского президента. В частности, он отмечал, что «с Путиным надо разговаривать», и что Украине и России нужно «помириться» и подать «совместный иск против Запада».