В Бухаресте проходит чемпионат Европы по борьбе.

Таким образом, на данный момент у сборной Азербайджана по греко-римской борьбе по одному золоту, серебру и бронзе.

Для представителя Азербайджана это первая в карьере медаль чемпионата Европы.

Ислам Аббасов (87 кг) в схватке за бронзу уступил украинцу Жану Беленюку, а Бека Канделаки (130 кг) одолел норвежца Оскара Марвика и стал бронзовым призером.

Сегодня разыгрываются первые комплекты медалей в греко-римской борьбе. Мурад Мамедов (63 кг) в финале победил украинца Александра Грушина (2:1) и завоевал золото.

Это первая победа 28-летнего Мамедова на взрослых чемпионатах Европы. В прошлом году он занял 2-е место на чемпионате мира, а в 2018-м взял серебро Евро.

Рашад Мамедов (55 кг) в схватке за золото уступил молдаванину Артему Деляну (3:5) и довольствовался серебром.

Сегодня за бронзу также поборются Ислам Аббасов (87 кг) и Бека Канделаки (130 кг).