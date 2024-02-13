США отвергли предложение Путина

Американские власти отказались обсуждать предложение российского президента Владимира Путина о заморозке конфликта и прекращении огня в Украине, которое российский президент передавал в Вашингтон через посредников. Об этом Reuters рассказали три российских источника, знакомых с обсуждениями предложения.

По данным собеседников агентства, Путин отправлял сигналы в Вашингтон в 2023 году как публично, так и в приватных сообщениях через посредников, включая через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке. Он был готов заморозить конфликт на текущих позициях, но не хотел отказываться от оккупированных территорий Украины, контролируемых российскими военными.

«Контакты с американцами не привели ни к чему», - рассказал агентству Reuters высокопоставленный российский источник, знакомый с ходом обсуждений в конце 2023 и начале 2024 года.

Еще один источник также сообщил Reuters, что американцы сообщили Москве через посредников, что не будут обсуждать возможное перемирие без участия Украины, и поэтому контакты ни к чему не привели.

Третий источник, знакомый с обсуждениями, сказал: «С американцами все провалилось». Он отметил, что США отказались оказывать давление на Украину.