Руководство украинской армии отправилось на передовую

Главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров отправились на фронт, чтобы осмотреть ситуацию, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского президента, сегодня уделялись вопросы фронту, и в частности Авдеевке, Купянску, Лиману.

"Максимум внимания, максимум поддержки. Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации", - сказал Зеленский.

Украинский лидер также добавил, что Сырский и Умеров решают имеющиеся проблемы, а именно комплектацию подразделений, укрепление, управление.

"Будет усиление дронами, РЭБ, командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад", - подытожил Зеленский.