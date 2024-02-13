Премьер-лига: «Нефтчи» проиграл «Араз-Нахчывану» ВИДЕО
Сегодня тремя матчами завершился 22-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Туран-Товуз» взял верх над «Габалой» - 2:1. На голы Алекса Соузы (43-я минута) и Айхана Гусейнова (53-я) габалинцы ответили лишь мячом Билела Аушерии на 77-й минуте.
«Зиря» и «Сумгаит» сыграли вничью 0:0.
А «Араз-Нахчыван» обыграл «Нефтчи» - 1:0. Единственный гол на 2-й добавленной минуте с пенальти забил Орхан Алиев.
Напомним, в первых двух матчах тура «Карабах» сыграл вничью с «Сабахом» - 3:3, а «Сабаил» разгромил «Кяпяз» - 4:1.
По итогам этого тура отрыв «Карабаха» от ближайшего преследователя остался прежним – 16 очков. «Сумгаит» сохранил за собой вторую строчку. «Нефтчи» позволил «Зиря» догнать себя.
«Сабах» опустился на 8-е место. А «Кяпяз» и «Габала» все глубже опускаются вниз, и теперь уже почти наверняка в борьбе за выживание будут участвовать только эти два клуба.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 51 очко (22 матча)
2. «Сумгаит» - 35 (22)
3. «Нефтчи» - 32 (22)
4. «Зиря» - 32 (22)
5. «Араз-Нахчыван» - 30 (22)
6. «Сабаил» - 30 (22)
7. «Туран-Товуз» - 29 (22)
8. «Сабах» - 28 (22)
9. «Кяпяз» - 20 (22)
10. «Габала» - 15 (22).