«Туран-Товуз» взял верх над «Габалой» - 2:1. На голы Алекса Соузы (43-я минута) и Айхана Гусейнова (53-я) габалинцы ответили лишь мячом Билела Аушерии на 77-й минуте.

А «Араз-Нахчыван» обыграл «Нефтчи» - 1:0. Единственный гол на 2-й добавленной минуте с пенальти забил Орхан Алиев.

Напомним, в первых двух матчах тура «Карабах» сыграл вничью с «Сабахом» - 3:3, а «Сабаил» разгромил «Кяпяз» - 4:1.

По итогам этого тура отрыв «Карабаха» от ближайшего преследователя остался прежним – 16 очков. «Сумгаит» сохранил за собой вторую строчку. «Нефтчи» позволил «Зиря» догнать себя.

«Сабах» опустился на 8-е место. А «Кяпяз» и «Габала» все глубже опускаются вниз, и теперь уже почти наверняка в борьбе за выживание будут участвовать только эти два клуба.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 51 очко (22 матча)

2. «Сумгаит» - 35 (22)

3. «Нефтчи» - 32 (22)

4. «Зиря» - 32 (22)

5. «Араз-Нахчыван» - 30 (22)

6. «Сабаил» - 30 (22)

7. «Туран-Товуз» - 29 (22)

8. «Сабах» - 28 (22)

9. «Кяпяз» - 20 (22)

10. «Габала» - 15 (22).