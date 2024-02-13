Медведев о сотрудничестве с Азербайджаном
Наращивание союзнического взаимодействия между РФ и Азербайджаном служит укреплению безопасности на Южном Кавказе. Об этом говорится в поздравительном письме заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, адресованном президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Искренне поздравляю Вас с убедительной победой на внеочередных выборах президента Азербайджанской Республики.
Итоги голосования наглядно свидетельствуют о признании Ваших заслуг перед Азербайджаном, однозначной поддержке проводимого Вами курса на повышение благосостояния населения, укрепление международного авторитета страны.
Ваш личный вклад в развитие многогранного сотрудничества между Россией и Азербайджаном сложно переоценить. Убежден, что дальнейшее всестороннее наращивание союзнического взаимодействия отвечает интересам наших народов, служит укреплению безопасности в Закавказье и в Каспийском регионе.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, новых свершений, а гражданам Азербайджана – благополучия и процветания", - говорится в письме.