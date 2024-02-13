Арестович: Путин по гороскопу Весы, поэтому…

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что президент России Владимир Путин «хочет мирных переговоров» с Украиной. Арестович призвал Киев пойти на дипломатическое решение сейчас, так как «в следующий раз, когда Путин предложит мир, условия для Киева будут еще хуже».

«Я даю 121 процент - и это очень непопулярная мысль — воевать он не хочет. Ему тяжело морально воевать. Особенно с Украиной. Потому что когда он говорит «это единый украинский и русский народ», он же реально в это верит. И для него это гражданская война», – заявил Арестович.

По его словам, предложение по мирному урегулированию у российской стороны будет следующее: «повторение условий, озвученных в Стамбуле и четыре новых региона РФ». При этом Арестович добавляет, что насчет двух из них еще можно будет «поторговаться». Какие конкретно регионы подлежат «торгу» с украинской стороны, он не уточнил.

При этом Арестович заявил, что Путин «не планирует поглощать» Украину. «Он по гороскопу Весы, он, извините, тяжело принимает радикальные решения», – подытожил он.