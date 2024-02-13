Путин изберется и вновь пойдет «освобождать» Украину

«Еще одно крупное российское наступление может начаться в ближайшие месяцы после российских «выборов» в марте», - написал он по итогам недавнего визита в Киев.

В связи с этим Боррель призвал срочно усилить поддержку Украины. «То, что ЕС и его государства-члены сделают в ближайшие месяцы, чтобы предоставить Украине инструменты для противостояния российскому наступлению, будет иметь решающее значение как для Украины, так и для безопасности Европейского союза», - подчеркнул он.

Боррель добавил, что страны - члены ЕС должны поработать со своими оборонными предприятиями над пересмотром контрактов и определить приоритетность поставок Украине оружия и боеприпасов. Он подчеркнул, ВСУ не испытывают недостатка в мотивации продолжать борьбу, поскольку знают, за что они сражаются.

Ранее Боррель сообщил, что в ходе его визита в Киев 6–7 февраля президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы противовоздушной обороны. «Мы должны сделать больше и сделать это быстрее», - подчеркнул глава евродипломатии.

В настоящее время Россия пытается захватить Авдеевку - ключевой укрепрайон украинской армии в Донецкой области. Четыре месяца осады дали свои плоды: оборона дала трещину. Российские войска находятся в шаге от того, чтобы перерезать основную дорогу снабжения защитников города. Глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш назвал ситуацию «критической», а новый главком ВСУ Александр Сырский распорядился направить в горячую точку последние подготовленные резервы армии.

Авдеевка может стать первым крупным городом, который удастся захватить России с мая 2023 года - тогда пал Бахмут. Следующей целью будет Лиман, деоккупированный осенью 2022 года в результате контрнаступления ВСУ, утверждали Z-блогеры. «Оттуда, соответственно, открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область», - пояснял «военкор» Александр Коц, добавляя, что помимо этого российские войска наступают на Купянск, чтобы занять позиции по реке Оскол.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что войска РФ выдохнутся и не смогут проводить наступательные операции уже к «ранней весне» из-за зимних атак, в ходе которых они планировали выйти на барьерный рубеж по реке Черный жеребец в Харьковской области и на админграницы Донецкой и Луганской областей. Сейчас Россия даже не близко к достижению этих целей, отмечал Буданов.