США исключили приглашение Украины в НАТО

Украине не стоит ждать приглашения в НАТО в этом году, заявила во вторник посол США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит.

«Я не ожидаю, что альянс направит приглашение на данном этапе», — сказала Смит, уточнив, что имеет в виду саммит НАТО в июле, который состоится в Вашингтоне.

В прошлом году на саммите в Литве лидеры НАТО заявили, что будущее Украины — Североатлантический альянс, но не стали направлять приглашение или устанавливать сроки вступления в НАТО. «Мы очень усердно работали после саммита в прошлом году, чтобы сделать ряд шагов, чтобы продолжать помогать нашим друзьям в Украине в проведении необходимых реформ внутри их собственной страны, чтобы приблизиться к евроатлантической интеграции», — отметила Смит.

Отвечая на вопрос украинского журналиста, Смит пояснила, что на саммите альянс даст сигнал Киеву о приближении их членства в НАТО. «Я ожидаю, что союзники смогут дать сигнал, что альянс продолжает приближаться к Украине, и что мы предпринимаем конкретные шаги, чтобы быть мостом между тем, где мы находимся сейчас, и полноправным членством», — добавила посол.

Она пояснила, что надеется, что президент Украины Владимир Зеленский сможет лично присутствовать на саммите. «Мы сможем, самое главное, дать сигнал президенту Путину, что с точки зрения нашей поддержки Украины мы никуда не денемся и будет поддерживать их так долго, сколько это потребуется», — заключила она.

В конце прошлого года президент Зеленский сообщил, что Киев не получал предложений от НАТО о вступлении в альянс с теми территориями, которые сейчас находятся под контролем Украины. С идеей о «частичном вступлении» Украины в НАТО выступал бывший генеральный секретарь блока Андерс Фог Расмуссен.

Зеленский пояснил, что не считает реалистичной идею о том, что НАТО может распространить гарантии безопасности на часть территории Украины. «Сигналы по поводу частичного участия какого-то — это бред. Без обид для тех, кто такое говорит», — отмечал президент.

В свою очередь нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнял, что страны альянса не считают возможным вступление Украины во время ее противостояния с Россией. Он подчеркнул, что первая задача НАТО — поддержать Киев, вторая — предотвратить переход конфликта в полноценную войну между РФ и Североатлантическим блоком. Третьей задачей Столтенберг назвал обеспечение полной совместимости войск альянса и армии Украины.