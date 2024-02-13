Сборная Азербайджана готовится к первым в истории отборочным матчам чемпионата мира

Сборная Азербайджана по баскетболу начала в Стамбуле подготовку к первым в своей истории отборочным матчам чемпионата мира-2027.

Под руководством главного тренера Тахира Бахшиева тренируются 16 баскетболистов: Амиль Гамзаев, Орхан Айдын, Заур Пашаев, Эндар Поладханлы, Назар Гулиев, Акпер Мамедов, Кямран Мамедов, Улаш Тургут, Джабраил Акперов, Эльшад Ширзадов, Ширзад Ширзадов, Фикрет Алекперов, Рашид Аббасов, Саид Исмайлов, Садеттин Донат и Эрджан Донат.

Еще два баскетболиста – Зек Ледей и Донта Хол – присоединятся к сборной в Швейцарии, где 22 февраля наша команда проведет стартовый отборочный матч в группе «А». 25 февраля сборная Азербайджана примет в Баку Косово.

Также в нашей группе выступит сборная Ирландии.

Ранее национальная команда Азербайджана никогда не участвовала в отборе на чемпионат мира.

На предварительной отборочной стадии 10 команд поделены на три группы. Победители групп гарантированно выйдут в следующий отборочный раунд. Также дальше пройдет лучшая из трех команд, занявших 2-е места.

В группе «B» сыграют Румыния, Люксембург и Норвегия, в группе «С» - Австрия, Армения и Албания.