Путинская власть плюс юанизация всей страны экономика должна быть экономной
Идея поворота России на Восток, для демонстрации смертельной обиды на Запад, грешит огромным количеством проблем разной степени решаемости, вплоть до принципиально нерешаемых.
Из очевидного: сама Россия Востоком или, шире «глобальным Югом», воспринимается, в общем, скорее как Запад, да на Запад и ориентируется, даже в своей беспощадной критике и обидах она ведет разговор именно с Брюсселем, Лондоном и Вашингтоном, а не с Абуджей, Джакартой или даже Пекином. Кстати, какое количество россиян без гугла ответят на вопрос, столицами каких государств являются два первых города?
Сам Восток и глобальный Юг своей первостепенной задачей видят хоть тушкой, хоть чучелком встроиться в обменные потоки с Западом. Именно там премиальный рынок. Разница как между лотком на местном сельском базаре и магазином на главной торговой улице мегаполиса. Россия уверяет всех, и своих граждан в первую очередь, что восточные или африканские сельские базары компенсируют потерю торговых площадей в европейских городах. По объемам в чем-то, разумеется, компенсируют. По прочим параметрам – ну никак, зато при соответствующем снижении культуры обслуживания и товарного качеста.
Отдельная тема – отсутствие инфраструктуры, которая бы обеспечивала интенсивные экономические связи на альтернативных направлениях. При традиционной заточенности хозяйства на европейский рынок теперь приходится таскать товары за тридевять земель в другой конец России, нести колоссальные издержки, и в физическом плане поворот на восток – чудовищная головная боль и многолетние огромные затраты, с негарантированным результатом, вроде газопроводов «Сила Сибири-1» и -2.
Ко всему этому острым соусом идет постоянное санкционное давление, которое делает невыгодным и опасным сотрудничество Востока и прочего не-Запада с Россией. По общему мнению, 2024 год будет посвящен всемерному наращиванию вторичных санкций, то есть наказания тех торговых партнеров России, которые рискнут нарушать санкции первичные.
Из свежих новостей: Bloomberg сообщает, что Европейский Союз уже наметил первые санкционные жертвы среди китайских компаний, всего их насчитывается пока три, они обвиняются в «содействии военному и технологическому усилению России или развитию российского сектора обороны и безопасности». Пока три, но сразу много ведь и необязательно: другие посмотрят и сделают свои выводы. Не сделают – придут и по их души. США-то давно наказывают китайские компании за сотрудничество с российской оборонкой, вот теперь подключается и Евросоюз. В списке, с которым удалось ознакомиться агентству Bloomberg, компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции.
Как бы ни были привлекательны условия торговли с Россией, рисковать неприятностями в отношениях с Европой и Штатами найдется мало желающих. За примером далеко ходить не нужно. Китайские банки дружно отказываются работать с компаниями из России, в результате запас юаней у российских кредитных организаций начали резко уменьшаться.
Центробанк РФ сообщает, что на 1 января 2024 года российские банки держали на корреспондентских счетах за рубежом остатки в юанях на 6,8 миллиарда долларов, на 25,7% меньше, чем было в ноябре. Это минимальный показатель с июня 2022 года, когда сумма на корсчетах составляла 5,9 миллиардов. Падение шло непрекращающимися темпами все последние три месяца. Ожидается, что январь продемонстрирует ту же тенденцию, когда появится статистика.
Это следствие ужесточения политики иностранных банков по отношению к российским банкам, а также сложностей с репатриацией экспортной выручки. Особенно это стало заметно по действиям «дружественных» китайских и турецких банков.
Юани стали дефицитом и внутри России, об этом заявили представители крупнейших банков России — Сбербанк и ВТБ. Сначала всех так увлекла идея перевести расчеты в юань, что резко вверх пошли юаневое кредитование и количество депозитов в юанях, а нынче обнаружилось, насколько это проблематичные решения.
Но начальство сказало – на Восток, значит, на Восток. Чего бы это ни стоило. В любой валюте.