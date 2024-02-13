Фарид Исаев, автор haqqin.az 13 февраля 2024, 23:56

Идея поворота России на Восток, для демонстрации смертельной обиды на Запад, грешит огромным количеством проблем разной степени решаемости, вплоть до принципиально нерешаемых.

Из очевидного: сама Россия Востоком или, шире «глобальным Югом», воспринимается, в общем, скорее как Запад, да на Запад и ориентируется, даже в своей беспощадной критике и обидах она ведет разговор именно с Брюсселем, Лондоном и Вашингтоном, а не с Абуджей, Джакартой или даже Пекином. Кстати, какое количество россиян без гугла ответят на вопрос, столицами каких государств являются два первых города? Сам Восток и глобальный Юг своей первостепенной задачей видят хоть тушкой, хоть чучелком встроиться в обменные потоки с Западом. Именно там премиальный рынок. Разница как между лотком на местном сельском базаре и магазином на главной торговой улице мегаполиса. Россия уверяет всех, и своих граждан в первую очередь, что восточные или африканские сельские базары компенсируют потерю торговых площадей в европейских городах. По объемам в чем-то, разумеется, компенсируют. По прочим параметрам – ну никак, зато при соответствующем снижении культуры обслуживания и товарного качеста. Отдельная тема – отсутствие инфраструктуры, которая бы обеспечивала интенсивные экономические связи на альтернативных направлениях. При традиционной заточенности хозяйства на европейский рынок теперь приходится таскать товары за тридевять земель в другой конец России, нести колоссальные издержки, и в физическом плане поворот на восток – чудовищная головная боль и многолетние огромные затраты, с негарантированным результатом, вроде газопроводов «Сила Сибири-1» и -2.

Ко всему этому острым соусом идет постоянное санкционное давление, которое делает невыгодным и опасным сотрудничество Востока и прочего не-Запада с Россией. По общему мнению, 2024 год будет посвящен всемерному наращиванию вторичных санкций, то есть наказания тех торговых партнеров России, которые рискнут нарушать санкции первичные. Из свежих новостей: Bloomberg сообщает, что Европейский Союз уже наметил первые санкционные жертвы среди китайских компаний, всего их насчитывается пока три, они обвиняются в «содействии военному и технологическому усилению России или развитию российского сектора обороны и безопасности». Пока три, но сразу много ведь и необязательно: другие посмотрят и сделают свои выводы. Не сделают – придут и по их души. США-то давно наказывают китайские компании за сотрудничество с российской оборонкой, вот теперь подключается и Евросоюз. В списке, с которым удалось ознакомиться агентству Bloomberg, компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции. Как бы ни были привлекательны условия торговли с Россией, рисковать неприятностями в отношениях с Европой и Штатами найдется мало желающих. За примером далеко ходить не нужно. Китайские банки дружно отказываются работать с компаниями из России, в результате запас юаней у российских кредитных организаций начали резко уменьшаться.