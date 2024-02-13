Хуситы могут оставить британцев без чая

Британцам, возможно, придется столкнуться с нехваткой некоторых сортов одного из их любимых напитков - чая, сообщает Reuters.

Отмечается, что «индустрия супермаркетов» предупредила о риске для поставок из-за перебоев в результате атак йеменских хуситов на корабли в Красном море.

Британия - 5-й по величине импортер чая в мире, 50% которого получает из Кении и Индии. Это делает ее зависимой от маршрута через Красное море.