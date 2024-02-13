Госдеп о столкновении на азербайджано-армянской границе

США, как и всегда подчеркивал госсекретарь Энтони Блинкен, привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге, комментируя последний инцидент на условной армяно-азербайджанской границе.

Он выразил обеспокоенность новостями о военных столкновениях, которые привели к жертвам.

"Применение силы срывает переговоры. Единственный путь к прочному миру лежит через стол переговоров. Нарушения режима прекращения огня должны быть расследованы и приняты соответствующие меры", - подчеркнул М.Миллер.