Артиллерийская дуэль хуситов с США и Великобританией

ВС Великобритании и США нанесли очередной удар по объектам хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил подконтрольный движению телеканал Al Masirah.

Тем временем сообщается, что военную базу США на нефтяном месторождении Аль-Омар в Сирии дважды обстреляли ракетами.

Сирийские источники сообщают, что в ответ на ракетный обстрел военной базы США на нефтяном месторождении Аль-Омар американские ВС запустили ракеты наземного базирования по источнику огня в пустыне города Аль-Маядин на востоке страны.