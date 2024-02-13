Узбеки смогут дольше находиться в Азербайджане

По информации Министерства внутренних дел Узбекистана, вступил в силу протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение между правительством Азербайджана и Узбекистана о безвизовых поездках граждан Узбекистана и Азербайджана.

Сообщается, что документ устанавливает новый порядок въезда и выезда, следования транзитом и пребывания на территории Узбекистана и Азербайджана в течение 15 дней без оформления разрешения и временной регистрации в соответствующих органах государственной власти.

Теперь граждане Узбекистана смогут после прибытия в Азербайджан оставаться в стране без оформления разрешения и временной регистрации до 15 дней вместо пяти. Аналогичный порядок действует для азербайджанцев в Узбекистане.