Эстонская разведка: Россия готовится к войне с НАТО

Россия в ближайшее десятилетие будет готовиться к войне с НАТО и может примерно вдвое увеличить численность армии у границ со странами Балтии и Финляндией.

Одновременно стоит ждать размещения дополнительной военной техники, которую Россия сможет производить, переведя экономику на военные рельсы. В этом же году она, используя значительное преимущество в артиллерии, постарается оккупировать новые области Украины. Об этом рассказал генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Росин.

С конца 2022 года после поражений от украинских войск российская армия, по его словам, стала медленно проводить реформы, и они указывают на значительное наращивание войск у восточного фланга НАТО: «Мы с большой вероятностью увидим увеличение личного состава, возможно, вдвое, а также числа БМП, танков, артиллерийских систем в ближайшие годы», - заявил он.