Записал: Ага Гасымлы, собкор 03:35

Впервые в Москве официально и помпезно отмечают китайский Новый год. Торжества по этому случаю продлятся в России вплоть до 18 февраля. Старый Арбат, Тверской бульвар, Камергерский переулок, другие центральные улицы российской столицы украшены в традиционные цвета Китайской Народной Республики. Открыты ярмарки китайской еды, мастер-классы по каллиграфии и акробатическим шоу, москвичей обучают искусству го и панду, проходят чайные церемонии, концерты народной китайской музыки, организована тематическая подсветка города, в том числе, на медиафасаде Останкинской башни...

Следует отметить, что все эти мероприятия носят официальный характер, поскольку Первый тематический фестиваль «Китайский Новый год в Москве» был включен в единый план мероприятий Года культуры России и Китая и приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Как сообщают российские средства массовой информации, событийная программа празднования Нового года организована правительством Москвы при поддержке посольства КНР и Министерства иностранных дел Российской Федерации. Специально к празднику сотрудники полиции ВДНХ выучили новогодние поздравления на китайском языке, в которых часто фигурирует слово «Фу», означающее «счастье». На территории выставочного центра устроена выставка-реконструкция «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая», организованы костюмированные шествия, традиционные танцы китайского льва и выступления артистов. Масштабные фестивали по случаю китайского Нового года проходят также в Санкт-Петербурге, Владивостоке и других городах РФ.

Сергей Веревкин, известный российский писатель и журналист, комментируя по просьбе haqqin.az масштаб новогодних мероприятий, отметил, что, судя по немалым средствам, вложенным в организацию торжеств и пропагандистский антураж китайского Нового года в российских городах, это решение было принято в Кремле на самом высоком уровне. «Все рассчитано на то, чтобы вызвать у товарища председателя Си Цзиньпина чувства умиления и благодарности к России, которые, как, видимо, рассчитывают в Кремле, конвертируются в желание властей Поднебесной вытащить Россию из болота западных санкций, в которых она основательно завязла, - отметил Веревкин. – Похоже, российское руководство осознало, что страна медленно, но верно скатывается в «каменный век», а потому предпринимает отчаянные попытки, чтобы спасти ситуацию». По словам политолога, в Кремле старательно создают видимость того, что западные санкции им непочем, что валовый внутренний продукт страны (ВВП) растет, и Россия, соответственно, процветает. Но при этом лукаво замалчивается тот факт, что ВВП растет за счет интенсивной работы военно-промышленного комплекса, за счет производства средств уничтожения людей, оружия, военной техники… «Это ни в какой форме не может послужить улучшению уровня жизни россиян, - говорит он. - У продукции, произведенной военно-промышленным комплексом России, нет добавочной стоимости. С учетом местных реалий, огромная доля денег, выделенных на нужды ВПК, уходит в «откаты», мимо бюджета, в карманы чинуш, от которых зависят военные заказы, и тех, кто эти заказы выполняют…»

А тем временем, - утверждает политолог, - экономические положение РФ стабильно ухудшается. Основным источником доходов остается экспорт энергоресурсов. Однако попытка заменить уровень потребления европейского энергетического рынка продажами энергоносителей в Индию и Китай с треском провалилась. «Москва продала индийцам за рупии нефть на общую сумму 40 миллиардов долларов, - конкретизирует Веревкин. – Однако вскоре выяснилось, что конвертировать эту прорву рупий в свободно конвертируемую международную валюту невозможно. А индийцы, четко осознающие всю выгоду совершенной сделки, на голубом глазу предлагают Москве выплатить долг не промышленной продукцией и станками, а бананами, чаем, плодами манго и прочими дары солнечной Индии. Примерно, такая же ситуация сложилась и в торговле с Китаем, которая ни за какие праздники и утонченные реверансы не может заменить Москве торгово-экономические отношения со странами Запада. У китайцев совершенно другое мировоззрение. Его особенность заключается в том, что центром цивилизации, так называемым, пупом земли является именно Поднебесная. А весь остальной мир – это провинция, окраина. И в соответствии с этой логикой, Китай будет по кусочкам, как и заложено в алгоритме традиционной китайской политики, поглощать Российскую Федерацию со всеми ее ресурсами и обширными территориями». Как утверждает Сергей Веревкин, китайцы убеждены, что весь окружающий мир существует исключительно для того, чтобы в разной форме платить дань Китаю. «В древние времена, - отмечает российский политолог, - чтобы вручить верительные грамоты китайскому императору, иностранный посол должен был пройти унизительный обряд - проползти дворцовый зал от входа до императорского трона, поцеловать носки монарха и, не поднимая глаз, положить к его ногам верительные грамоты. И все подарки, которые подносились императору, воспринимались исключительно, как дань рабов. Суть этой великодержавности сохранилась до наших времен, именно ею руководствуется власти КНР, используя все возможности, чтобы застолбить свои интересы по всему миру.

В свое время китайская империя Цинь весьма своеобразным способом уничтожила монголов, владевших во второй половине XIII века обширными землями китайцев. Когда монгольская империя распалась на несколько мелких ханств, китайцы стали налаживать интенсивные связи не с приграничными образованиями, а с государством, которое располагалось в глубине страны. Именно с ним китайцы заключали союзы, вкладывали в них огромные деньги и… натравливали их на приграничные с империей Цинь образования. И когда руками «глубинных» монголов ослаблялось одно из приграничных ханств, китайцы без особых проблем его захватывали. И абсолютно по той же схеме начинали дружить со следующем монгольским государством. Алгоритм внешней политики династии Цин отчетливо проглядывается в сегодняшнем внешнеполитическом курсе КПК, которая расширяет связи с самыми разными государствами, вливая в них огромные деньги. К примеру, китайцы построили порт в Шри-Ланке, которая, по сути, стала их экстерриториальным пространством. То же самое происходят с китайской экспансией в России. В частности, китайцы добились того, что газопровод «Сила Сибири», берущий начало из еще неосвоенных месторождений, вел только в КНР и никуда больше. Они категорически отказались провести газопровод дальше, в регион российского Приморья.

Обильно подкармливая взятками российских чиновников, с которыми велись переговоры, китайцы добились, что ключевой вопрос финансирования был выведен за пределы соглашения «Сила Сибири»: в дополнительном контракте они взяли на себя обязательство по финансированию строительства газопровода взамен на до смешного низкие цены за российский газ. Низкие настолько, что при нынешнем колебании цен, экспорт газа в Китай становится для России просто убыточным. А финал этой истории и вовсе трагикомический: уже после подписания соглашения о закупке, практически, всех ресурсов газового месторождения в Восточной Сибири, китайская сторона вдруг заявила, что у них нет средств на финансирование прокладки газопровода. И россиянам пришлось на свои деньги строить газопровод в Китай, который ни в какую другую страну не идет, и по которому в Поднебесную будет поставляться газ по крайне невыгодной для Москвы цене. И после этого, уже получая из России предельно дешевый газ, Пекин издевательски предлагает Москве дать ему еще больше скидок, а оплату за импорт газа… отложить на несколько лет. А иначе они вообще не будут покупать газ. Китайцы - очень жесткие переговорщики, которые в любом случае выкрутят руки и добьются односторонних выгод». По словам Сергея Веревкина, если власти РФ мыслят только сегодняшним днем, то китайские лидеры каждый свой шаг планируют на столетия. Сегодня они готовы «отстегнуть» огромные взятки за договор, который через десять лет станет для них поистине золотым соглашением, благодаря которому они вернут в несколько раз больше, чем вложили. «Так что, проведение китайского Нового года в России, изучение в российских вузах китайского языка вместо английского, а также повсеместно рекламируемая демонстрация разворота России в сторону Китая — это всего лишь наивная надежда людей, которые просто не хотят или не способны задуматься о завтрашнем дне России, - констатирует политолог. - В начале 2009 года я работал вице-президентом Объединения дорожных строителей России и одновременно главным редактором журнала «Дороги и бизнес». Тогда по роду деятельности я неоднократно принимал участие в круглых столах, проводимых Торгово-промышленной палатой России. Так вот, один из них, проходивший под председательством тогдашнего президента палаты Евгения Примакова, был посвящен проблемам фирм-однодневок. Там выступали представители МВД РФ, которые сообщили, что фирмы-однодневки, в основном, распространены в российской глубинке, где активно работают предприятия добывающей промышленности. Были также приведены официальным данные по народонаселению РФ на территории, восточнее Уральского хребта, из которых следовало, что население Сибири, Приморья, Якутии и других регионов за Уралом насчитывало 23 миллиона человек.

Включая 5 миллионов этнических китайцев, которые переселились в эти регионы из КНР и приняли гражданство Российской Федерации. Характерно, что при этом они не ассимилировались и живут обособленно, коммунами. В ходе того же круглого стола представитель МВД сообщил участникам, что по неофициальным данным в Зауралье, помимо этих пяти миллионов, живут на постоянной основе еще 10 миллионов китайских нелегалов. Дело в том, что тем гражданам КНР, которые изъявляли желание переехать в Россию, выделялись на обустройство крупные средства. В основном, переезжали мужчины, которые, женившись на россиянках, получали из Пекина помимо подъемных что-то вроде заработной платы. Им также платили за каждого ребенка, рожденного на территории России. В начале 2009 года в Иркутске, Красноярске и других городах существовали закрытые китайские деловые центры или бизнес-клубы, куда имели доступ только их члены. А стать ими могли только этнические китайцы…» Российский политолог отмечает, что в ходе одного из выступлений в прошлом году президент Владимир Путин сказал, что население, восточнее Уральских гор, составляет 13 миллионов человек. То есть, за четырнадцать лет, минувших с 2009 по 2023 год, с этой территории уехали 10 миллионов российских граждан. Если взять за основу данные 2009 года, то даже без учета высокой рождаемости среди китайцев, сегодня на 8 миллионов россиян, живущих на территории Западной и Восточной Сибири, Забайкалья и Приморского края, приходится, как минимум, 5 миллионов китайцев. Другими словами, уже сегодня китайцы могут свободно и демократично создать на суверенной территории России свою «Народную республику», после чего провести референдум о независимости или отделении от России. «Но они этого не делают, потому что нынешняя китаизация российских регионов очень выгодна Пекину, - считает Веревкин. – И в самом деле, миллионы китайцев работают в российских регионах в интересах КНР, но при этом все административные расходы, содержание чиновников и правоохранительных органов оплачивает Москва. Зачем же от этого отказываться?!