Афганские шииты идут на Израиль наш комментарий
Армия мучеников из Афганистана готова отправиться в Газу. Об этом сообщил Хасан Каземи Коми, специальный посланник президента Ирана по Афганистану, по совместительству посол Ирана в Кабуле.
Тегерану бы поскромнее быть – но никак он этого не может, словно шило у него в известном месте. И всякий раз хочет подчеркнуть свою значимость и влияние в международных раскладах. Теперь вот и батальон афганцев собрался на помощь ХАМАС в сектор Газа отправлять.
«Афганистан является частью оси сопротивления. Хотя Афганистан находится далеко от сектора Газа, в случае необходимости армия мучеников из этой страны отправится на поддержку Газы», - доверительно поведал Хасан Каземи Коми, спецпредставитель Ибрахима Раиси по Афганистану.
То, что у Ирана есть возможность вербовать афганских шиитов в качестве своих прокси – сомнений не вызывает, неоднократно доказан. И в период советский экспедиции в Афганистан, когда в стране была спешно создана «Шиитская восьмерка» - высший орган политического и военного управления формирований вооружённой афганской оппозиции в лице «Союза исламских партий моджахедов—шиитов».
Чье влияние тогда распространялось на зоны компактного и смешанного проживания афганских шиитов и исмаилитов: фарсиван, хазарейцев, кызылбашей, памирцев, частично таджиков и чараймаков, живущих на западе страны, её центральной части — так называемом «Хазарджате», юго- и северо-западе, крайнем северо-востоке — афганском Памире и афганском Бадахшане.
Идеальным вариантом тогда в Тегеране считали создание «Исламской Республики Афганистан» под эгидой имама Хомейни или его преемника. Не получилось – но связи КСИР в «Стране А» тогда получил солидные, а отряды иранских прокси на афганской территории – вполне боеспособные, было время – и имена их командиров, таких как Туран Исмаил и Абдул Халид Басир, гремели, Басир даже с Ахмад Шахом Масудом из-за месторождений лазурита уезде Джарм воевал.
А уже в наше время, когда в ходе сирийской гражданской войны режим Башара Асада зашатался – иранцы перебросили на помощь Дамаску шиитские батальоны «Фатимиюн», теперь сведенные в одноименную дивизию, личный состав которых был набран из афганцев. Как тех, что влачат жалкое существование в качестве беженцев в Иране, так и тех, кто оставался в Афганистане. Словом, желающих быть его прокси в этой стране – более чем достаточно, проблем с кадрами нет. Ну а то, что они сгорят в пламени войны – Тегеран не слишком беспокоит, такова судьба всех пешек в большой игре, во все времена.
Вопрос в другом – а согласятся ли с замыслом Ирана талибы и старейшины этнических групп и общин афганских шиитов? И здесь все далеко не так однозначно и для Тегерана, и для иранской спецслужбы «Аль-Кудс», глава которой, Исмаил Гани, долгое время возглавлял в ней именно афганское направление.
Авторитет Ирана в среде афганских шиитов существенно подорван его политикой в отношении беженцев, которые, вопреки всем уверениям иранцев, так и остаются в Иране людьми «второго сорта». Пройдите по улицам Мешхеда и без труда заметите: где самые грязные и тяжелые работы с нищенской поденной оплатой – там афганцы. Образование для детей, доступ к медицинским услугам – для них только если очень повезет. Социальных перспектив – ноль. И так – десятилетиями.
Война в Газе, как и борьба палестинцев – для афганских шиитов, как и для всего Афганистана в целом – пустой звук. Примечательно то, что, когда израильская армия начала зачистку Газы, в мусульманских странах тысячи людей выходили на улицы в знак протеста против Израиля – в Кабуле состоялась лишь одна демонстрация на эту тему. Да и то, явка на нее была добровольно-принудительной, мероприятие явно носило характер «для галочки». Война ХАМАС – для афганских дело далекое, не до нее, со своими бы проблемами разобраться.
К тому же – отдавать на нее своих воинов им сейчас не с руки, вооруженная сила в любой момент может понадобиться местным шиитам для отстаивания перед талибами своих интересов.
Так что, навербовать какое-то количество бойцов в Афганистане для войны в Газа иранцы смогут – но явно не в тех объемах, чтобы хоть как-то серьезно помочь ХАМАС. Афганские шииты поняли, что для Тегерана они – не более чем пешки в его внешнеполитических амбициях. И в массовом порядке жертвовать собою за абстрактные идеалы «Оси сопротивления» не желают. Ну а иранские политики – пусть себе сотрясают воздух воинственными заявлениями. Афганцам от этого – ни холодно, ни жарко.