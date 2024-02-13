Икрам Нур, автор haqqin.az 04:04

Армия мучеников из Афганистана готова отправиться в Газу. Об этом сообщил Хасан Каземи Коми, специальный посланник президента Ирана по Афганистану, по совместительству посол Ирана в Кабуле. Тегерану бы поскромнее быть – но никак он этого не может, словно шило у него в известном месте. И всякий раз хочет подчеркнуть свою значимость и влияние в международных раскладах. Теперь вот и батальон афганцев собрался на помощь ХАМАС в сектор Газа отправлять. «Афганистан является частью оси сопротивления. Хотя Афганистан находится далеко от сектора Газа, в случае необходимости армия мучеников из этой страны отправится на поддержку Газы», - доверительно поведал Хасан Каземи Коми, спецпредставитель Ибрахима Раиси по Афганистану.

То, что у Ирана есть возможность вербовать афганских шиитов в качестве своих прокси – сомнений не вызывает, неоднократно доказан. И в период советский экспедиции в Афганистан, когда в стране была спешно создана «Шиитская восьмерка» - высший орган политического и военного управления формирований вооружённой афганской оппозиции в лице «Союза исламских партий моджахедов—шиитов». Чье влияние тогда распространялось на зоны компактного и смешанного проживания афганских шиитов и исмаилитов: фарсиван, хазарейцев, кызылбашей, памирцев, частично таджиков и чараймаков, живущих на западе страны, её центральной части — так называемом «Хазарджате», юго- и северо-западе, крайнем северо-востоке — афганском Памире и афганском Бадахшане. Идеальным вариантом тогда в Тегеране считали создание «Исламской Республики Афганистан» под эгидой имама Хомейни или его преемника. Не получилось – но связи КСИР в «Стране А» тогда получил солидные, а отряды иранских прокси на афганской территории – вполне боеспособные, было время – и имена их командиров, таких как Туран Исмаил и Абдул Халид Басир, гремели, Басир даже с Ахмад Шахом Масудом из-за месторождений лазурита уезде Джарм воевал.

А уже в наше время, когда в ходе сирийской гражданской войны режим Башара Асада зашатался – иранцы перебросили на помощь Дамаску шиитские батальоны «Фатимиюн», теперь сведенные в одноименную дивизию, личный состав которых был набран из афганцев. Как тех, что влачат жалкое существование в качестве беженцев в Иране, так и тех, кто оставался в Афганистане. Словом, желающих быть его прокси в этой стране – более чем достаточно, проблем с кадрами нет. Ну а то, что они сгорят в пламени войны – Тегеран не слишком беспокоит, такова судьба всех пешек в большой игре, во все времена. Вопрос в другом – а согласятся ли с замыслом Ирана талибы и старейшины этнических групп и общин афганских шиитов? И здесь все далеко не так однозначно и для Тегерана, и для иранской спецслужбы «Аль-Кудс», глава которой, Исмаил Гани, долгое время возглавлял в ней именно афганское направление. Авторитет Ирана в среде афганских шиитов существенно подорван его политикой в отношении беженцев, которые, вопреки всем уверениям иранцев, так и остаются в Иране людьми «второго сорта». Пройдите по улицам Мешхеда и без труда заметите: где самые грязные и тяжелые работы с нищенской поденной оплатой – там афганцы. Образование для детей, доступ к медицинским услугам – для них только если очень повезет. Социальных перспектив – ноль. И так – десятилетиями.