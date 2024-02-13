Мамед Эфендиев, отдел экономики 04:18

Как отметила Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), в 2023 году мировая торговля сократилась по сравнению с рекордным уровнем предыдущего года на 5 процентов и составит (пока итоги года не подведены) порядка 30,7 триллиона долларов. Как утверждает UNCTAD, спад на 1,5 триллиона долларов во многом объясняется растущей геополитической напряженностью.

Следует отметить, что тенденция отрицательного роста в мировой торговле наблюдалась еще с середины 2022 года, главным образом, из-за существенного снижения торговли товарами. По прогнозам Конференции ООН, в 2023 году она сократится почти на 8 процентов или на 2 триллиона долларов. При этом, торговля услугами должна вырасти, примерно, на 7 процентов или на 500 миллиардов долларов. Характеризуя географию спада, в UNCTAD, в первую очередь, отметили снижения спроса в развитых странах, слабые показатели экономики стран Восточной Азии и снижение цен на сырьевые товары, что в совокупности способствовало заметному сокращению торговли товарами. Что же касается прогнозов UNCTAD на 2024 год, то он остается весьма неопределенным и в целом пессимистичным. По мнению экспортов, сохраняющаяся геополитическая напряженность, высокий уровень долга и широко распространенная экономическая нестабильность окажут негативное влияние на всю структуру мировой торговли.

В результате, если по прогнозу ООН, в 2023 году глобальный экономический рост составит 2,7 процента, то на 2024-й он понижен до 2,4 процента, поскольку мировая экономика все еще не вышла из опасной зоны, которая может привести к глобальной рецессии. Но если ООН беспокоит неопределенный и, в целом, пессимистичный характер мировой торговли, то Международный валютный фонд (МВФ) уже называет конкретные цифры. Так, МВФ ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2024 году до 3,3, а в 2025 году - до 3,6 процента, что, соответственно, на 0,2 и 0,1 процента ниже предыдущего прогноза МВФ от октября 2023 года. И в этих небольших отклонениях от первоначальных прогнозов в МВФ не видят признаков деглобализации. В то же время, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала более чем 3 тысячи торговых ограничений, действующих в мире. Речь идет о цифре, которая более чем в шесть раз превосходит показатели 2017 года. По мнению директора-распорядителя МВФ, давно уже пора взяться за проблему торговых ограничений, оценить их негативное влияние на мировую экономику и предложить конкретные многосторонние и страновые решения по отмене всяких барьеров.

В отличие от таких авторитетных международных организаций, как UNCTAD и МВФ, независимые эксперты концентрируют внимание на так называемых «черных лебедях», то есть, на угрозах для мировой экономики. Этот термин ввел Нассим Талеб, американский экономист ливанского происхождения, предсказавший предыдущий мировой кризис. Талеб использует его для определения непредсказуемых, редких событий, которые могут оказать глубокое влияние на финансовый мир и глобальные экономические системы. Таким образом, в связи с влиянием торговых войн и геополитических проблем мировая экономика переживает трудные времена. Но, к сожалению, это далеко не единственная проблема. Среди нависших над человечеством угроз эксперты называют глобальное потепление, резкое изменение климатических условий в разных регионах планеты, засуху, другие стихийные бедствия. Не меньшую опасность для глобальной торговли представляет и мировой долг, который, по оценкам ООН вырос до кризисного объема – 91 процент глобального ВВП. Причем наибольший долг и дефицит бюджетов, которые на фоне высоких ставок очень сложно обслуживать, на счетах Соединенных Штатов и Евросоюза.