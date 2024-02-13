Эльмир Алиев, София 05:08

Махти Маккаев работает в Азербайджане с 2022 года. В декабре 2023-го он был назначен на пост главного тренера нашей национальной команды по тяжелой атлетике. За время пребывания в Азербайджане это первое развернутое интервью именитого российского специалиста…

В эти дни сборная Азербайджана под руководством Маккаева находится в Софии, где проходит чемпионат Европы. Прекрасная возможность, чтобы подробно поговорить с 51-летним экс-старшим тренером сборной России. - Ваше назначение на пост главного тренера сборной Азербайджана не было спонтанным решением. До этого Вы работали в одном из местных клубов и, судя по всему, хорошо себя там зарекомендовали… - Через общих знакомых узнал, что в Азербайджане ищут тренера по тяжелой атлетике для работы в клубе «Бяхря» в Самухе. Обсудили все детали, и с октября 2022 года я начал работать. Набрали местных детей. В Самухе нам создали хорошие условия. Оснастили зал всем необходимым оборудованием. После того, как в сентябре прошлого года Кямран Набизаде был избран президентом Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, а Фирдовси Умудов - вице-президентом, они пригласили меня возглавить мужскую сборную. Я с ними уже был знаком. У нас к тому моменту сложились хорошие рабочие отношения. Думаю, что руководство увидело во мне честного, порядочного человека, который знает свою работу. Конечно, я отдавал себе отчет в том, что клуб и национальная команда – это абсолютно разные категории. Я понимал ответственность работы в сборной. Это честь страны! Я согласился во многом потому, что мы сработались с руководством. Все, что мне до этого обещали, было выполнено. Таким образом, в декабре прошлого года я был утвержден на должность главного тренера. Когда меня назначили, я не стал менять людей, которые работали до меня. Я попросил, чтобы эти специалисты остались в тренерском штабе. Своим помощником я взял Дениса Готфрида, и мы работаем с ним в тандеме.

- Не могу не спросить. Призер Олимпиады-1996, чемпион мира и Европы Денис Готфрид, хоть и родился в российском Магнигорске, а детство провел в Казахстане, выступал за сборную Украины и считает себя украинцем. Вы - из России. Тема войны в Украине не мешает вашей совместной работе? - Денис дольше меня работает в Азербайджане. Спорт должен быть вне политики. Если он – украинец, а я – россиянин, нам взять ножи и кинуться друг на друга? Это абсурд! Я не делю людей на нации. Для меня существуют только хорошие люди и плохие. Да, сегодня Россия воюет с Украиной. Но я не могу ничего плохого сказать о Денисе. Его тоже пригласили работать в Азербайджан. Мы друг к другу относимся нормально. Никакого негатива нет. Могу даже сказать, что мы подружились. Надеюсь, завтра война закончится, и люди вновь будут жить в мире и согласии. - В сборной Азербайджана вы уже полтора месяца. Как прошло знакомство с командой? - Первый сбор был организован в турецком городе Чорум. Нам там создали хорошие условия. Затем провели 3-недельный сбор на нашей новой базе на «ASK Арене» в Баку. И вот приехали на чемпионат Европы. Посмотрим, как получится. Я думаю, что спортсмены, которые тут будут выступать, оправдают наши надежды. Это мой первый старт в качестве главного тренера сборной Азербайджана. Хотелось бы, чтобы начало было хорошим. За полтора месяца я уже успел хорошо познакомиться с командой. Я изучал спортсменов, а они изучали меня (улыбается). Присматриваемся друг к другу. Нашли общий язык, появились доверительные отношения, без которых результата добиться не получится. Я это ценю. Я уже знаю некоторые азербайджанские слова и выражения. Порой что-то говорю по-русски, и ребята меня понимают.

- Нынешний чемпионат Европы входит в список соревнований, результаты которых учитываются в борьбе за путевку на Олимпиаду-2024 в Париже. Как оцениваете шансы азербайджанских тяжелоатлетов? - Особые надежды в плане борьбы за лицензии возлагаем на Ису Рустамова (67 кг), Омара Джавадова (73 кг), Али Шукюрлю (102 кг) и Дадаша Дадашбейли (109 кг). Это предпоследний квалификационный турнир, а заключительный пройдет в апреле в Таиланде. Там состоится Кубок мира. - Если брать в целом, каким видится потенциал азербайджанской тяжелой атлетики на ближайшие годы? - Еще работая в клубе, я присматривался к возможностям ведущих тяжелоатлетов Азербайджана. Видел, что есть молодые хорошие спортсмены, с которыми надо работать. Когда-то азербайджанская тяжелая атлетика гремела, но потом возникли проблемы и не только в Азербайджане. В результате многие хорошие спортсмены сошли с дистанции. Сейчас подрастает молодое поколение, которое постарается быть не хуже предыдущего. Мы надеемся на это. Работы у нас очень много. Но я знаю: когда ты в определенное дело вкладываешь душу и сердце, обязательно будет отдача.

- Какую задачу поставила перед вами Федерация тяжелой атлетики Азербайджана? - Когда я начал работать в сборной, было понятно, что побороться за медали на Олимпиаде в Париже нереально. Я всегда говорю так, как есть. Не даю обещаний, которые не получится выполнить. У нас прицел на Олимпиаду 2028 года. Цель – поехать в Лос-Анджелес в составе нескольких спортсменов Я - религиозный человек. Дай нам Аллах всем дожить до этого дня. И пусть наш Создатель нам поможет. Иншаллах, в 2028 году будут не только лицензии, но и медали. - Сейчас в сборной Азербайджана нет легионеров. Они могут появиться? Этот вопрос обсуждался с руководством Федерации? - На сегодняшний день мы остановились на том, что нужно развивать доморощенных спортсменов. Скоро у нас будет юношеский чемпионат Азербайджана. И даже кто-то из его участников может попасть на Олимпиаду-2028. А что касается легионеров, то дальше будет видно. - 12 февраля здесь в Софии состоялась церемония открытия чемпионата Европы. Волей-неволей вспоминалось открытие прошлогоднего Евро в Ереване, где варварски был сожжен флаг Азербайджана… - В то время я уже работал в Азербайджане. Понимаете, флаг – это лицо, это патриотизм, это все для страны! Как я уже сказал, спорт должен быть вне политики. Я сам из Кабардино-Балкарии, я – патриот своего народа. Но я работаю в Азербайджане и также стал патриотом этой страны. Я считаю, что то, что произошло в Ереване, было некрасиво, неправильно и недостойно.

- Вы долгие годы работали в сборной России. Ваш самый известный воспитанник – Хаджимурат Аккаев – завоевал серебро на Олимпиаде-2004 в Афинах. А потом Вы, будучи старшим тренером национальной команды, прошли еще две Олимпиады… - Все так и было. Я с 28 лет в тренерском штабе сборной России. Можно сказать, что пацаном попал в «стаю волков». В сборной работали мужики от 55 лет и старше, у которых в воспитанниках были олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Оказаться в таком коллективе, и чтобы тебя приняли – это дорогого стоило! Сам я великим спортсменом не был. Но видимо ко мне стали хорошо относиться благодаря моему воспитанию, человечности, порядочности. В этом коллективе я рос как тренер. Когда мне было 32 года, мой спортсмен Хаджимурат Аккаев в 19-летнем возрасте завоевал серебро Игр в Афинах. Тогда главный тренер сборной России Давид Ригерт взял меня на Олимпиаду как аккредитованного тренера. То есть я не с трибуны наблюдал за выступлениями, а был в самом эпицентре событий. Можно сказать, что с этого момента я работал старшим тренером национальной команды.