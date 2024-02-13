Ответ Баку на провокационные заявления Борреля

«Оправдание Жозепом Боррелем армянской стороны, совершившей военную агрессию, расценивается как игнорирование военной провокации Армении. К сожалению, ЕС игнорирует ранение азербайджанского военнослужащего после пяти месяцев стабильности в результате снайперского выстрела без каких-либо провоцирующих факторов. Шаги, предпринятые Азербайджаном в ответ на провокацию, носили вполне адекватный и локальный характер. Эти меры также предотвратили попытки Армении расширить военную эскалацию», - говорится в заявлении ведомства.

Азербайджан осуждает и отвергает необоснованные обвинения со стороны верховного представителя Европейского Союза (ЕС) по внешним связям и политике безопасности Жозепа Борреля, прозвучавшие 13 февраля на совместной с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном пресс-конференции. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В то же время МИД Азербайджана указывает, что «предложение верховного представителя Евросоюза об отводе вооруженных сил, не имеющее практического значения, вызывает сожаление. Сторона ЕС должна учитывать, что наемники, дислоцированные Арменией в приграничных районах под «покровительством миссии Евросоюза», представляют угрозу для жизни азербайджанских военных и гражданского населения».

МИД Азербайджана доводит до внимания Жозепа Борреля, что недопустимо называть вынужденными переселенцами жителей армянского происхождения, добровольно покинувших Карабахский экономический регион Азербайджана, и использовать несуществующие названия, такие как «Нагорный Карабах», по отношению к этому региону, являющемуся территорией Азербайджана. ЕС хорошо известно, что азербайджанская сторона неоднократно призывала жителей Армении оставаться в своих домах».

Ведомство выражает сожаление, что, несмотря даже на то, что верховный представитель исправил ссылку на цифры в отношении покинувших территорию Азербайджана армянских жителей, которые не приводили сами армяне, очевидно, что он в этом вопросе находится под влиянием армянской пропаганды».

«Еще раз с сожалением отмечаем, что, несмотря на инициативы президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля, направленные на мир, верховный представитель по внешним связям и политике безопасности, занимая одностороннюю проармянскую позицию, создает разрыв между Азербайджаном и институтами Евросоюза и, как следствие, полностью изолирует себя от процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - отмечается в заявлении министерства.