Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на главной линии газопровода в иранском городе Боруджен. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу города Фаттаха Карми.

Подачу газа в этой части трубопровода прекратили. На месте происшествия работают спасательные и пожарные бригады. «Пока в трубах есть оставшийся газ, огонь будет гореть», — сказал мэр.

По его данным, погибших и пострадавших нет. Он добавил, что не был причинен ущерб и транспортным средствам, проезжающим по дороге возле газопровода.

В соцсетях публикуют видео и сообщают, что взрыв был такой силы, что был виден за 60 км.