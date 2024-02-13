Ода Такера Карлсона Путину и России

Президент РФ Владимир Путин — «не просто лидер» России. Россия - «самая большая территория в мире, и она очень разнообразна в языковом, культурном, религиозном плане. Трудно управлять такой страной в течение 24 лет, нравится вам это или нет. Поэтому неспособный человек не смог бы этого сделать. Он очень способный, и многие из вас знают это». Так заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

По мнению Карлсона, у Украины нет шансов победить даже с поддержкой США.

Украинские военные даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов не смогут оттеснить российских военных, утверждает журналист. «У Украины нет таких промышленных мощностей. То же самое можно сказать про НАТО и США. Им не хватает людей. Население России на 100 млн человек больше Украины», — заявил Такер.

По словам Карлсона, промышленный потенциал России оказался гораздо серьезнее, чем думали на Западе. Страна, «которую называли бензоколонкой с ядерным оружием», делает ракеты и снаряды, в отличие от НАТО.

Такер считает, что продолжение поддержки Украины со стороны Запада приведет лишь к еще большему количеству смертей украинцев и дальнейшей деградации западной экономики. В особенности американской и немецкой: «Так что это не просто безнадежное дело. Это саморазрушение. Это жестокое безумие. Это соучастие в убийстве целого поколения украинцев. Это совершенно очевидно. И ни один приличный человек сейчас не будет это отрицать».