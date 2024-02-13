Товарищ Ким продолжает будоражить мир
Северная Корея осуществила со своего восточного побережья пуск нескольких крылатых ракет, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.
«Наши военные усиливают наблюдение и повышают бдительность в тесной координации с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи», - приводит агентство сообщение комитета.
В сообщении говорится, что ракеты были запущены около 9 часов утра по местному времени к северо-востоку от Вонсана на восточном побережье. О количестве ракет не сообщается.
По информации агентства, нынешний пуск крылатых ракет стал пятым с начала нынешнего года.