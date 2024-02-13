В Шамкире произошло массовое отравление донером.

Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, в отделение неотложной помощи Шамкирской районной центральной больницы доставлено 9 человек: четверо по подозрению на пищевое отравление поступили 12 февраля, и еще 5 человек - 13 февраля. Это дети в возрасте от 3 до 11 лет (4 девочки и 5 мальчиков).

После оказания необходимых медицинских услуг они были выписаны на амбулаторное лечение на дому, их состояние оценивается как удовлетворительное.