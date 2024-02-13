Азербайджан передал Армении тела 173 человек

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана готова к сотрудничеству с Арменией в сфере обеспечения поисков пропавших без вести лиц с обеих сторон. Об этом говорится в заявлении структуры.

"Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан приветствует заявление соответствующей структуры Республики Армения о готовности к сотрудничеству в сфере определения судеб лиц, пропавших без вести в военных действиях, и, как всегда, считает целесообразным объединение усилий в этом направлении.

Следует отметить, что Азербайджанская Республика, руководствуясь нормами международного гуманитарного права и соответствующими положениями трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, при тесном участии российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста (МККК) оказала всестороннюю помощь армянской стороне в проведении поисковых работ на территориях, где велись военные действия. После 44-дневной войны были обнаружены и переданы армянской стороне тела 1 713 человек, после военной напряженности, произошедшей на условной армяно-азербайджанской границе 12-14 сентября 2022 года - тела 157 человек, после антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября 2023 года - тела 173 человек.

3 890 граждан Азербайджана были зарегистрированы в госкомиссии как пропавшие без вести в первой Карабахской войне, и по состоянию на 1 января 2024 года идентифицированы останки только 25 из них", - говорится в информации.