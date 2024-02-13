Азербайджан передал Армении тела 173 человек
Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана готова к сотрудничеству с Арменией в сфере обеспечения поисков пропавших без вести лиц с обеих сторон. Об этом говорится в заявлении структуры.
"Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан приветствует заявление соответствующей структуры Республики Армения о готовности к сотрудничеству в сфере определения судеб лиц, пропавших без вести в военных действиях, и, как всегда, считает целесообразным объединение усилий в этом направлении.
Следует отметить, что Азербайджанская Республика, руководствуясь нормами международного гуманитарного права и соответствующими положениями трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, при тесном участии российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста (МККК) оказала всестороннюю помощь армянской стороне в проведении поисковых работ на территориях, где велись военные действия. После 44-дневной войны были обнаружены и переданы армянской стороне тела 1 713 человек, после военной напряженности, произошедшей на условной армяно-азербайджанской границе 12-14 сентября 2022 года - тела 157 человек, после антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября 2023 года - тела 173 человек.
3 890 граждан Азербайджана были зарегистрированы в госкомиссии как пропавшие без вести в первой Карабахской войне, и по состоянию на 1 января 2024 года идентифицированы останки только 25 из них", - говорится в информации.
В заявлении также говорится, что, согласно полученной в 1998-2001 годах информации, 54 гражданина Азербайджана, взятые в заложники во время Первой Карабахской войны, Красный Крест посетил в местах заключения в Армении и на бывших оккупированных территориях Азербайджана, они были официально зарегистрированы этой структурой. Но потом тела 17 из них были переданы Азербайджану, дальнейшую судьбу 4 человек выяснить не удалось. Хотя сообщалось, что 33 человека скончались в местах заключения, при этом их тела не были возвращены.
В то же время Госкомиссия считает необходимым привлечь полевых командиров и других уполномоченных лиц, обладающих достаточной информацией о местах массовых захоронений и руководивших военными действиями Армении до 1994 года к поиску мест захоронения пропавших без вести азербайджанцев.
Государственная комиссия еще раз заявляет о своей готовности сотрудничать с соответствующими структурами Республики Армения в области обеспечения поисков пропавших без вести лиц с обеих сторон, соблюдая принципы точности, прозрачности и в атмосфере взаимного доверия, говорится в сообщении.