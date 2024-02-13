Назначен новый глава объединенной армяно-российской группировки войск

Президент Армении Ваагн Хачатурян по предложению премьер-министра подписал в среду ряд указов о назначениях и отставках, сообщают армянские СМИ.

Камо Кочунц освобожден от должности первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении, на его место назначен Артур Ероян.

Генерал-майор Артак Будагян возглавил Объединенную армяно-российскую группировку войск.

Объединенная группировка войск Армении и России была создана в 2016 году. В числе основных задач группировки – своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения против Армении и России и ее отражение, а также прикрытие сухопутной части государственных границ двух государств в установленных зонах ответственности.