«Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль - «Цезарь Куников». В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки», — говорится в сообщении ведомства.

***11:15



ГУР Украины подбили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» в Черном море. В результате атаки БДК затонул.

Корабль был атакован у южного побережья Крыма. Телеграм-канал «Крымский ветер» утверждает, что в районе может вестись спасательная операция.

Российский анонимный канал «Два майора», публикующий информацию из источников, близких к российской армии, утверждает, что экипаж корабля жив.

БДК «Цезарь Куников» входит в состав 197-й бригады десантных кораблей. В Севастополе базируется четыре БДК — помимо «Цезаря Куникова» это «Новочеркасск», «Ямал» и «Азов». В 2008 году корабль принял участие в боевых действиях Черноморского флота во время войны в Южной Осетии.

Корабль может использоваться для постановок минных заграждений, для доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения из опасных районов. Кроме того, десантный корабль может использоваться для воинских перевозок, обеспечения кораблей и частей флота в пунктах рассредоточенного базирования.

В качестве вооружения БДК «Цезарь Куников» имеет две спаренные 57-мм артустановки АК-725, позволяющие вести стрельбу по морским, воздушным и береговым целям. Кроме того, корабль оснащен двумя 20-тиствольными 122 мм системами залпового огня А-215 «Град-М»