Байден обрушился на Трампа: «Ни один другой президент США не преклонялся перед российским диктатором»

Джо Байден посвятил высказываниям Трампа часть своего заявления для прессы, главной темой которого был закон о многомиллиардной военной помощи Украине и другим союзникам и его прохождение через Конгресс.

Президент США Джо Байден назвал «безмозглым» и «постыдным» заявление его потенциального соперника на президентских выборах Дональда Трампа о нежелании защищать тех союзников по НАТО, которые, по мнению Трампа, сами слишком мало тратят на оборону. Заявления главы американской администрации приводит BBC.

«Трамп пригласил [президента Владимира] Путина вторгнуться в некоторые из наших стран — союзников по НАТО. Он сказал, что, если союзник не потратит достаточно денег на оборону, он будет поощрять Россию, цитирую, «делать все, что они, черт возьми, захотят». ...Ни один другой президент в нашей истории никогда не преклонялся перед российским диктатором», — заявил Байден и пообещал, что он этого тоже никогда не сделает.

Обязательство в рамках НАТО он назвал «священным» и отметил, что Трамп видит в нем «бремя», а не то, что альянс «защищает США и весь мир». Байден также напомнил о том, что пятую статью Североатлантического договора (согласно ей, нападение на члена НАТО рассматривается как нападение на всех) применили только раз — когда США пережили теракты 11 сентября 2001 года. «Мы никогда не должны забывать об этом», — подчеркнул президент.

Дональд Трамп на прошлой неделе на митинге в Южной Каролине рассказал о разговоре, который будто бы был у него с лидером одной из стран НАТО на саммите альянса. Как рассказал Трамп, этот лидер поинтересовался, придут ли США на помощь его стране в случае нападения России, даже притом, что его страна не выполняет принятый в НАТО норматив военных расходов в 2% от ВВП. «Я сказал: вы не заплатили, вы просрочили? — якобы ответил Трамп главе неназванной страны. — Нет, в таком случае я не буду вас защищать, более того, я буду поощрять их делать все, что им захочется. Вы должны платить по своим счетам».

Байден во вторник заявил, что Трамп относится к НАТО как к инструменту вымогательства. «Пока я — президент, если Путин нападет на союзника по НАТО, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО», — заверил Байден. Перед этими фразами, говоря о законопроекте о помощи Украине и другим союзникам, Байден обратился к членам Палаты представителей от Республиканской партии: «Вы собираетесь поддерживать Украину или вы собираетесь поддержать Путина? Вы за Америку или за Трампа?»

Обязательство довести военные расходы до двух процентов ВВП страны НАТО взяли на себя в 2014 году, после захвата Россией Крыма и развязывания войны в Донбассе. Достичь этого ориентира союзники пообещали друг другу очень нескоро — к 2030 году. Полномасштабное вторжение России в Украину подстегнуло страны НАТО, и сейчас, по предварительным подсчетам альянса, эту норму выполняют 18 из 31 страны блока. США тратят на вооруженные силы 3,5% своего ВВП, и в абсолютных числах их военные расходы намного больше, чем расходы всех остальных членов НАТО вместе взятых.

Критики Трампа постоянно указывали, что его заявления, будто бы европейцы буквально «должны» Соединенным Штатам за то, что те их защищают, и что они «должны больше платить в бюджет НАТО», ложны по нескольким причинам. Во-первых, размер военных расходов — это суверенное решение каждой страны, и тратит она эти деньги на свои вооруженные силы, а не вносит их в некий «бюджет НАТО». Во-вторых, США тратят на военные нужды эти сотни миллиардов долларов ежегодно, исходя прежде всего из собственных интересов и соображений — никакие союзники по НАТО не заставляют их это делать.

В-третьих, непосредственно на контингент и учения в Европе идет совсем небольшая доля военных расходов США, и считать весь их военный бюджет вкладом в дело защиты союзников по НАТО совершенно некорректно.