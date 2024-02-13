ОДКБ видит высоким конфликтный потенциал на армяно-азербайджанской границе, для нормализации ситуации требуется мирный договор. Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«[Фиксируются] попытки отдельных государств укрепить собственные позиции на Южном Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспия и обеспечить себе прямой выход в Центральную Азию, - цитирует ТАСС Сердюкова. - Для этого активно используется, в том числе, высокий конфликтный потенциал армяно-азербайджанской границы. Важное значение в дальнейшем урегулировании ситуации сохранит заключение мирного соглашения».

По словам Сердюкова, Запад стремится оказать влияние на постконфликтное урегулирование между Баку и Ереваном, несмотря на членство Армении в ОДКБ: «Даже невзирая на членство Армении в организации, продолжаются попытки извне повлиять на формат постконфликтного урегулирования».