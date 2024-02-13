Госдеп: Без Украины никаких переговоров с Россией

США не вели переговоров с Россией относительно прекращения войны в Украине и не будут этого делать, заявили РБК в Госдепартаменте в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Reuters о том, что Вашингтон отказался рассматривать предложение Москвы по заморозке конфликта.

«Мы верны принципу «ничего об Украине без Украины». Мы бы не поддержали принуждение Украины отдать территорию. Россия может думать, что путь к прекращению этой войны лежит через Вашингтон. Это, конечно, неправда», — сказано в сообщении.

В Госдепе подчеркнули, что Россия не стремится к завершению войны в ближайшее время и собирается «полностью подчинить Украину и ее народ». В ведомстве добавили, что Москва публично посылала «сигналы о своей заинтересованности в прекращении огня», однако нет указаний на то, что «Россия действительно готова вступить в какие-то переговоры, которые подразумевают отказ от ее максималистских требований».

Как рассказали российские источники Reuters, с предложением выступил президент Владимир Путин, его идею через посредников (ими были арабские страны и некоторые другие) передали Вашингтону. Предложение обсуждалось с участием госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бернса и советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана. Оно подразумевало возможность беседы последнего с помощником Путина Юрием Ушаковым. Он в январе позвонил советнику Белого дома, но тот отказался говорить о прекращении огня без участия в переговорах Украины. Москва была разочарована позицией США и теперь не видит смысла в дальнейших подобных контактах.

Как и Госдеп, источник Reuters из США отрицал, что между сторонами были какие-либо контакты — как официальные, так и неофициальные.