ОДКБ: На границе Таджикистана скапливаются боевики ИГ

Организация Договора о коллективной безопасности наблюдает увеличение численности боевиков "Исламского государства" у южных границ Таджикистана. Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В Центрально-Азиатском регионе основная угроза стабильности исходит от международных террористических и экстремистских организаций, таких как "Исламское государство", "Аль-Каида" и других, - сказал он. - В частности, у южной границы Таджикистана фиксируется увеличение численности афганского филиала "Исламского государства" - "Вилаят Хорасан" и движения талибов Пакистана. Также расширяется сеть полевых лагерей по их подготовке. При этом основной контингент иностранных боевиков сосредоточен в северных провинциях Афганистана".

Кроме того, по словам Сердюкова, ухудшению обстановки может способствовать увеличение миграционных потоков вследствие "продолжающегося противостояния правительственных войск и оппозиций, притеснения национальных и религиозных меньшинств, а также деградации экономической ситуации и обострения гуманитарных проблем". "Также негативное влияние на криминогенную обстановку в регионе оказывает неконтролируемый наркотрафик и нелегальное распространение оружия", - отметил начальник штаба.