Проблемы городских автобусов ждут незамедлительного решения

Жалобы общественности на работу общественного транспорта – не редкость. Из года в год эти недовольства одни и те же: автобусы не отвечают современным требованиям, водители хамят, вождение не лучшее.

Конечно же, недостаточное количество транспортных средств на том или другом маршруте, малая вместимость автобусов также являются объектом жалоб. В серьезную проблему на дорогах превратились и аварии на старых, не отвечающих современным требованиям, автобусах. А технические неполадки стали каждодневной нормой - жалобы граждан, выступления СМИ по поводу старых автобусов давно уже потеряли счет.

Казалось бы, что нужно рядовому гражданину? Естественно, ему надо быстро и без всяких проблем добраться до места назначения. Но вот получается это не всегда. Вид еле передвигающегося переполненного автобуса, за которым тянется густой шлейф дыма, отбивает охоту садиться в общественный транспорт, это приходится делать скрепя сердце. А в последнее время эту картину дополняют еще горящие автобусы, напоминающие сцены из классического блокбастера.

Главной причиной роста числа дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов в стране является устаревшее, технически небезопасное состояние общественного транспорта. В столице технически небезопасные автобусы в основном функционируют в бакинских селах и поселках. Именно на этих маршрутах курсируют транспортные средства с истекшим сроком эксплуатации. Но встречаются они хотя гораздо реже и в центре столицы.

Справедливое недовольство пассажиров вызывает также отсутствие или неисправность в общественном транспорте системы кондиционирования воздуха. Проблема с охлаждением и обогревом салонов автобусов приобретает особую актуальность с каждым наступлением жары и холода.

Стремясь улучшить экологическую ситуацию, многие страны вводят специальные стандарты для транспортных средств, которые определяют допустимое количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ. А большинство автобусов в нашей стране и даже в Баку не соответствуют экологическим стандартам. Хотя крупные компании по перевозке пассажиров и закупают экологически чистые автобусы, это всего лишь капля в море.

Усугубляет ситуацию и безответственный подход к работе некоторых перевозчиков. Рассматривая сферу пассажироперевозок только как источник дохода, они не хотят вкладывать средства в развитие отрасли. И не только не хотят, но и выступают против реформ, направленных на решение существующих проблем.

Еще одна насущная проблема, на которой хотелось бы остановиться, связана с невозможностью внедрения безналичной оплаты на некоторых маршрутах. Так, в Баку свыше 350 автобусов не могут перейти на безналичную систему оплаты ввиду технических ограничений транспортных средств.

Как видно, проблем много, все они разные и требуют безотлагательного решения. Решение же проблем и устранение недостатков в транспортной сфере возлагается на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Одним словом, накопленные за годы проблемы предстоит решить совсем молодому агентству. По плечу ли, покажет время.