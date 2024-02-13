В Центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана состоялись трехнедельные курсы «Горный лидер» для группы военнослужащих Азербайджана.

Согласно сообщению узбекских СМИ, узбекские специалисты поделились с азербайджанскими военными опытом и тактикой ведения боя в зимних горных условиях. Ключевые практические занятия проходили в Чимгане в условиях разряженного воздуха при снеге и температуре -20 градусов мороза.

«Высокий уровень профессионализма военнослужащих горной подготовки Узбекистана позволят нам в дальнейшем обучать личный состав полученным навыкам. Мы отлично поработали, понимали друг друга с полуслова», — цитируют узбекские СМИ азербайджанского военнослужащего.

Занятия проходили днем и ночью с использованием лыж, вьючных животных, выполнением стрельбы в условиях высокогорья. Завершающей фазой курса стало восхождение на самую высокую точку Большого Чимгана с обучением ориентирования по горным объектам и методам выживания, включая строительство снежной пещеры на горных склонах.