В соответствии со статьей 116 Конституции Азербайджана (отставка Кабинета Министров Азербайджана) в день вступления в должность и начала исполнения своих полномочий вновь избранного президента Азербайджана Кабмин подает в отставку.

Согласно статье 118 Конституции (порядок назначения премьер-министра Азербайджана), премьер-министр назначается президентом страны с согласия Милли Меджлиса.

Предложение о кандидатуре премьер-министра вносится на рассмотрение Милли Меджлиса президентом Азербайджана не позднее одного месяца со дня вступления в должность или не позднее двухнедельного срока со дня ухода в отставку Кабинета Министров.

Милли Меджлис принимает решение по кандидатуре премьер-министра не позднее одной недели со дня представления этой кандидатуры. Если указанный порядок будет нарушен или три раза не будет дано согласие на назначение на должность премьер-министра кандидатур, представленных президентом, то президент может назначить премьер-министра без согласия Милли Меджлиса.