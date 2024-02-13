Путин узаконил конфискацию имущества за фейки об армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества, использованного для распространения заведомо ложной информации о российской армии, а также призывов к осуществлению действий, направленных против безопасности страны. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон предусматривает конфискацию денег, ценностей или иного имущества, которые были получены в результате совершения указанных преступлений или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.