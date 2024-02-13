Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО в 2018 году

НАТО в случае выхода Соединенных Штатов из ее состава фактически прекратит свое существование, это станет ударом по репутации Вашингтона. Такое мнение выразил в опубликованном во вторник интервью журналу Politico бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

"На саммите НАТО в 2018 году он был очень близок к тому, чтобы выйти из НАТО прямо на саммите. Поэтому для меня каждый из его комментариев за шесть лет попросту подкрепляет то, что идея о выходе из НАТО у него очень серьезна", — сказал Болтон.

Он считает, что угрозы бывшего президента и его желание выйти из альянса пугающе реальны.

"Это означало бы конец НАТО. Мы [США] являемся лидерами НАТО, от нее остались бы лишь пережитки наподобие структуры Евросоюза, но это имело бы последствия за пределами Европы и Северной Америки", - сказал он. "Я считаю, что это было бы катастрофой для авторитета США в мире. Если мы хотим оставить НАТО за бортом, ни один союз с участием США не будет надежным", - убежден Болтон.