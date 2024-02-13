Проигравшие партии создают коалицию. Шахбаз Шариф идет в премьеры Пакистана

В Пакистане партии, проигравшие на парламентских выборах, сформировали коалицию и выдвинули на пост премьер-министра Шахбаза Шарифа. Об этом рассказывает The Guardian.

«Пакистанская мусульманская лига» братьев экс-премьеров Наваза и Шахбаза Шарифов и «Пакистанская народная партия» семьи Бхутто получили 75 и 54 места в парламенте соответственно. Для формирования правительства необходимо не менее 134 мандатов. В коалицию они пригласили более мелкие партии. Все они поддержат кандидатуру Шахбаза Шарифа в качестве премьер-министра Пакистана.

Сторонники партии «Движение за справедливость» Имрана Хана, который находится в тюрьме, получили 93 места. В партии коалицию назвали «ворами мандатов» и заявили, что лишились десятков мандатов из-за «масштабных фальсификаций».

Шариф, который был премьер-министром Пакистана до августа 2023 года, пообещал предпринять «революционные шаги», чтобы вывести страну из экономического кризиса. Британское издание отмечает, что коалиционное правительство придет к власти в атмосфере общественного недоверия, учитывая, что многие голосовали за партию Имрана Хана и против партий, которые, как считается, допускают военное вмешательство в политику.